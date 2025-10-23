X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১২আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১২
গাজীপুর মহানগরীর হারিকেন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় লোকজন

গাজীপুর মহানগরীর হারিকেন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় লোকজন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

বুধবার (২২ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মহানগরীর হারিকেন এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পারাপারের সময় এক পথচারীকে দ্রুতগামী ট্রাক চাপা দেয়। এতে তার দুই পা থেঁতলে যায়। স্থানীয়রা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়।

স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, এই মহাসড়কে পারাপারের কোনও নিরাপদ ব্যবস্থা নেই। দ্রুতগতির যানবাহনের কারণে প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। আমাদের এলাকায় ফুটওভার ব্রিজ স্থাপন করতে হবে। প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে, অথচ প্রশাসনের কোনও পদক্ষেপ নেই—তাই আমরা অবরোধ করেছি।

গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনার জেরে স্থানীয়রা মহাসড়ক অবরোধ করেছে। এতে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছি।’

