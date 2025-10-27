X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২১আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২১
রাব্বির মাইকিং ও চেক পাওয়ার পর

অবশেষে বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে সেই রাব্বির। তার বিদেশ যাওয়ার জন্য দুই লাখ টাকা ঋণ দিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। আর সেই টাকা ২৩ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) হাতে পেয়ে বিদেশ যাওয়ার টিকিট নিশ্চিত করেছেন। আগামী ৩০ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা করবেন। সবার কাছে চেয়েছেন দোয়া ও ভালোবাসা। আবার ক্ষমাও চেয়েছেন তার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের জন্য।

ব্যাংকের চেকটি হাতে পাওয়ার পর, রাব্বি ফেসবুক পোস্টে লেখেন ‘আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে প্রবাসী কল্যাণ থেকে দুই লাখ টাকা পাইছি। ধন্যবাদ প্রবাসী কল্যাণ, আপনারা যদি সাপোর্ট না করতেন তাহলে আমি মনে হয় টাকাটা পাইতাম না- ধন্যবাদ সবাইকে।’

গত ১৭ অক্টোবর দুপুরে বিদেশ যাওয়ার টাকা না পেয়ে রাগে ক্ষোভে ৫০০ টাকায় মাইক ভাড়া করে গালাগালি করেছিলেন এলাকাবাসীকে। নিজের সমস্ত ক্ষোভ ঝেড়েছিলেন সবার ওপর। এরপর সেই ভিডিওটি রেকর্ড করে পোস্ট করেছিলেন নিজের ফেসবুক ওয়ালে। এরপর থেকেই গণমাধ্যমসহ সবার নজরে আসে।

প্রথমে হাসিঠাট্টা হলেও পরে অনেকেই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। চায়ের দোকানে আড্ডাতেও রাব্বির বিষয়টি সবার মুখে মুখে ছিল। অনেকেই পরে বলেছেন, মানুষ-মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেলে কতটুকু করতে পারে, সেটাই রাব্বি প্রমাণ করেছেন।

রাব্বি বলেন, ‘আমার বিষয়ে বিভিন্ন মিডিয়ার প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কিশোরগঞ্জ শাখা অফিস থেকে মোবাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করি। সেখানে সব কাগজপত্র দাখিল করা হলে ২৩ অক্টোবর আমাকে দুই লাখ টাকা ঋণ দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমার হাতে টিকিট এসে পৌঁছেছে। আগামী ৩০ অক্টোবর সৌদি আরবের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা রয়েছে। তাছাড়া গালাগালি করা ঘটনার জন্য সবার কাছেও দুঃখপ্রকাশ করছি। কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যে উদ্দেশে যাচ্ছি, সেটা যেন সফল হয়।’

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কিশোরগঞ্জ শাখার জেনারেল ম্যানেজার মোজাম্মেল হক বলেন, ‘সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। পরে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় সারোয়ার হোসেন রাব্বির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম শেষে তাকে আর্থিক সহায়তার জন্য দুই লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দুই মাস পর থেকে কিস্তির মাধ্যমে রাব্বির ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম শুরু হবে। যদি কেউ বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যায় পড়েন তাহলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহায়তা নিতে পারেন।’

