X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে বিএনপি নেতার ভাই-ভাতিজা আটক

গাজীপুর প্রতিনিধি 
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২০আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩১
আটক বাবা-ছেলে

গাজীপুর মহানগরীর নাওজোড় এলাকা থেকে দেশীয় অস্ত্র ও গাঁজাসহ বাসন থানা বিএনপির সভাপতির ভাই তসলিম সিরাজ ও তার ছেলেকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। পরে তাদের বাসন থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) দিবাগত রাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর অভিযান পরিচালিত হয়।

আটক  হলেন- গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ১৩নং ওয়ার্ডের নাওজোড় এলাকার হাজী সিরাজুল ইসলামের ছেলে তসলিম সিরাজ (৫৪) ও তার ছেলে মুশফিক (২৭) ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাওজোড় এলাকায়  অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। এ সময় বাসন থানা বিএনপির সভাপতি তানভির সিরাজের ভাই তসলিম সিরাজ ও তার ছেলে মুশফিককে আটক করা হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ৮টি বড় ছোরা, ১৯টি ছোট ছোরা, ৫টি বড় চাপাতি, ৫টি ছোট চাপাতি , ২টি লোহার হাসুয়া,৫টি  রামদা, একটি সোজা রামদা, ২৭টি নকল ডায়মন্ড ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।পরে তাদের বাসন থানায় হস্তান্তর করা হয়। 

বাসন থানার ওসি শাহীন খান বলেন, যৌথ বাহিনীর অভিযানে দুইজন আটক হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
বিএনপিঅপরাধ
সম্পর্কিত
চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ায় হাতাহাতি, আহত ১০
সন্তানকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে পুলিশে দিলেন এলাকাবাসী
এক টেবিলে ৪ দলের তরুণ নেতাদের ‘বন্ধুত্ব’, একসঙ্গে কাজের প্রতিশ্রুতি
সর্বশেষ খবর
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাদ্রাসায় ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ: শিশুসহ দগ্ধ ৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাদ্রাসায় ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ: শিশুসহ দগ্ধ ৮
হাসপাতালে মাহমুদউল্লাহ
হাসপাতালে মাহমুদউল্লাহ
ভিসার মেয়াদের অতিরিক্ত অবস্থান করলে সেনজেন অঞ্চলে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন
ভিসার মেয়াদের অতিরিক্ত অবস্থান করলে সেনজেন অঞ্চলে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পেতে পারেন
নজরুল ইসলাম মজুমদারকে ২ দিন জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ
নজরুল ইসলাম মজুমদারকে ২ দিন জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ
সর্বাধিক পঠিত
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
আগারগাঁও–কারওয়ান বাজার অংশে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media