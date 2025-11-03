গোপালগঞ্জের ৩টি আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য দলের একক প্রার্থী ঘোষণা করছে বিএনপি। প্রাথমিকভাবে ২৩৭ আসনে প্রার্থী মনোনীত করেছে দলটি।
এই তালিকায় দেখা গেছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দুর্গ খ্যাত গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি। বেশিরভাগ জেলায় জোট সঙ্গী ও পরবর্তী বিবেচনার জন্য আসন খালি রাখলেও এই জেলায় সেটি করা হয়নি।
এর মধ্যে গোপালগঞ্জ-১ (মুকসুদপুর ও কাশিয়ানির কয়েকটি ইউনিয়ন) আসনে সেলিমুজ্জামান মোল্লাকে মনোনয়ন দিয়েছে দলটি।
গোপালগঞ্জ-২ (সদর ও কাশিয়ানির কয়েকটি ইউনিয়ন) আসনে এ কে এম বাবর আলীকে দলের প্রার্থী হিসেবে বাছাই করেছে বিএনপি।
গোপালগঞ্জ-৩ (টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া) আসনে এস এম জিলানীকে মনোনয়ন দিয়েছে দলটি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।