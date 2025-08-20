X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
মোংলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদকসহ দুজন আটক

বাগেরহাট প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০২আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০২
আটক দুই আসামি

বাগেরহাটের মোংলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রায় ২ লাখ ৫১ হাজার টাকা মূল্যের ইয়াবা ও গাঁজাসহ ২ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে কোস্টগার্ড।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে কোস্টগার্ড বেইস মোংলার নেতৃত্বে নৌবাহিনী এবং পুলিশের সমন্বয়ে মোংলা থানার মোংলা বন্দর বহুমুখী মাদ্রাসাসংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালীন উক্ত এলাকায় একটি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২ লাখ ৫১ হাজার টাকা মূল্যের ১ কেজি গাঁজা ও ৪৩৭টি ইয়াবাসহ দুজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। মাদক পাচার রোধে কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।’

আটক মো. বেল্লাল হোসেন (৪০) এবং মো. সগির হোসেন (৫২) বাগেরহাট জেলার মোংলা সদরের বাসিন্দা।

জব্দকৃত মাদকদ্রব্য ও আটক আসামিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
মাদক দ্রব্যইয়াবাআটক
