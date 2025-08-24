হাসপাতাল থেকে রোগীর চেইন ছিনতাইকালে নারী আটক

যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা এক নারীর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার সময় শেফালী (৪৪) নামে এক নারীকে আটক করা হয়েছে। রবিবার (২৪ আগস্ট) দুপুরে এই ঘটনা ঘটে।
আটক শেফালী হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার ছাতেন গ্রামের সালাউদ্দিনের স্ত্রী।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, যশোরের একটি বেসরকারি সংস্থার (বাঁচতে শেখা) হোস্টেল সুপার, যশোর শহরতলীর আরবপুর গ্রামের আবু সিদ্দিকের স্ত্রী নাসিমা খাতুন (৪৪) রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে আসেন। তিনি টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট নিচ্ছিলেন। ওই সময় শেফালী নামে ওই ছিনতাইকারী তার গলা থেকে সোনার চেইন টান দিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।
তখন সেখানে উপস্থিত রোগীরা চিৎকার করে উঠলে অন্যরা ধাওয়া দিয়ে তাকে আটক করেন। এরপর হাসপাতালে থাকা পুলিশ গার্ড সোহেল রানাকে খবর দেওয়া হয়। পরে এসআই অনুপ কুমার তাকে থানায় নিয়ে যান।
যশোর কোতোয়ালি থানার ওসি আবুল হাসনাত খান বলেন, তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। মামলার পর তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।