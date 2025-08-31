X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামী গ্রেফতার

খুলনা প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৬আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৬
গ্রেফতার মাসুদ মোল্লা

খুলনা সোনাডাঙ্গা থানার বয়রা এলাকায় গৃহবধূ চাঁদনী হত্যা মামলার প্রধান পলাতক আসামি স্বামী মাসুদ মোল্লাকে (৩৫) মাগুরা থেকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-৬।

র‍্যাব-৬-এর মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শনিবার (৩০ আগস্ট) দিবাগত রাতে র‍্যাব-৬-এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাগুরা জেলার শালিখা থানাধীন আড়পাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় চাঁদনী হত্যা মামলার প্রধান পলাতক আসামি মাসুদ মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি খুলনা মহানগরীর ৪নং বয়রা ইসলামিয়া কলেজ রোডের মুন্নাফ মোল্লার ছেলে।

পরবর্তী আইনিব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেফতার আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মাসুদ ও চাঁদনীর মধ্যে ঝগড়াবিবাদ হয়। একপর্যায়ে মাসুদ কিল-ঘুষি মেরে চাঁদনীকে গুরুতর আহত করে। পরবর্তীতে শ্বশুর ও দেবর মিলে তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। রাত ৮টা ৪০ মিনিটে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ৮টা ৪৫ মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:
গ্রেফতারহত্যার‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নমামলা
