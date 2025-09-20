X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিডে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, বিদ্যুৎহীন পুরো জেলা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৬আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৬
আজ দুপুরে এ ঘটনা ঘটে

সাতক্ষীরায় ১৩২/৩৩ কেভি পাওয়ার গ্রিড স্টেশনে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার বিনাপোতা এলাকায় গ্রিড স্টেশনের একটি ট্রান্সফরমার হঠাৎ বিস্ফোরিত হলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এর ফলে পুরো জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পরপরই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

সাতক্ষীরা গ্রিড স্টেশনের ইনচার্জ রাসেল ইসলাম জানান, ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের কারণেই জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ আছে। বিদ্যুৎব্যবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য কাজ চলছে এবং আশা করা হচ্ছে বিকালের মধ্যে বিদ্যুৎ পুনরায় চালু হবে।

ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউজ পরিদর্শক নুরুল ইসলাম প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন, অতিরিক্ত গরম বা বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে।

এদিকে, দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় পুরো সাতক্ষীরায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গরমে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। একইসঙ্গে কলকারখানা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এর প্রভাব পড়েছে।

সাতক্ষীরাবিদ্যুৎবিস্ফোরণ
রাবিতে পোষ্যকোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে ২২ ঘণ্টা ধরে অনশনে শিক্ষার্থীরা
যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মী ভিসার জন্য বছরে ১ লাখ ডলার ফি আরোপ
একটি পক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতার দায় আমাদের দিচ্ছে: হাসনাত
এশিয়া কাপে টানা দুই ম্যাচ, সূচি নিয়ে উদ্বিগ্ন নন টাইগারদের বোলিং কোচ 
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
