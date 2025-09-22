X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
আমার মা-বাবা তুলে গালি দেওয়া হচ্ছে: আমির হামজা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:৫৯আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:৫৯
মাওলানা মুফতি আমির হামজা

আলোচিত ইসলামি বক্তা ও কুষ্টিয়া-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মুফতি আমির হামজা। সম্প্রতি দেওয়া কিছু বিতর্কিত বক্তব্যের কারণে তাকে এবং তার পরিবারকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। 

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকালে বাংলা ট্রিবিউনকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এই অভিযোগ করেন।

আমির হামজা বলেন, আমার মা-বাবা তুলে গালি দিচ্ছে মানুষ। আমাকে গালি দিক কিন্তু মা-বাবাকেও গালি দিচ্ছে। কী বলবো আর। এতোদিন কথা বললাম কিছু হলো না। হঠাৎ নমিনেশন (জামায়াত মনোনীত প্রার্থী) ঘোষণা দেওয়ার পরে জোকের মতো লেগে আছে।

সম্প্রতি দেওয়া বক্তব্যে নিয়ে তিনি বলেন, এটা স্লিপ অফ টাং, আমি তো ইচ্ছা করে বলিনি। সেটা নিয়ে এতো সমালোচনা। 

আমির হামজা বলেন, ‘সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মুহসিন হলে আজান দেওয়া নিয়ে আমার বক্তব্যের সমালোচনা হচ্ছে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম বলতে গিয়ে মুহসিন হলের নাম বলে ফেলেছি। এটি ইচ্ছে করে বলিনি। মুখ ফসকে হয়ে গেছে। আমি এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। মুহসিন হলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের জামানায় অনেক জুলুম অত্যাচার হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘গত শনিবার আমি আলোচনায় বলেছিলাম। এটা আমি ইচ্ছে করে বলিনি। মনের অজান্তে বেরিয়ে গেছে। যারা কষ্ট পেয়েছেন, তারা আমাকে মাফ করে দেবেন।’

আমির হামজা বলেন, ‘সংগঠন থেকে বিতর্কিত কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য না দেওয়ার জন্য দায়িত্বশীলরা আমাকে বলেছেন। রবিবার দুজন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা জানিয়েছেন, মাহফিলে কোনও বক্তব্য দেওয়ার সময় আমি যেন সতর্ক হই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন থেকে আয়াত, সুরার ওপরে তাফসির করবো। কোরআনের তাফসিরের বাইরে আর কিছু বলবো না।’

আলোচিত এই বক্তা বলেন, ‘ক্ষমা চাইলে কী মানুষ ছোট হয়ে যায়? অতীতের বিষয়গুলোর জন্য আমি নিজে ভুল স্বীকার করেছি, ক্ষমা চাইছি।’

প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আড়াই বছর কারাভোগ করেন আমির হামজা। ২০২১ সালের ২৪ মে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ি ইউনিয়নের ডাবিরাভিটা এলাকার গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সিটিটিসির একটি দল। পরেরদিন তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ৭ ডিসেম্বর কারামুক্ত হন তিনি। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী মনোনীত কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী। এ ছাড়াও তিনি জেলা জামায়াতের ইউনিট সদস্য হিসেবে রয়েছেন। মাওলানা মুফতি আমির হামজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আল কুরআন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনার্স-মাস্টার্স করেছেন। 

মুফতি আমির হামজা
