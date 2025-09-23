X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
নবজাতকসহ গ্রেফতার সেই মা জামিন পেলেন

খুলনা প্রতিনিধি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৪আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৪
মুক্তি পাওয়া নারী

খুলনায় ক্লিনিক থেকে নবজাতক চুরির ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া শাহজাদী ও তার মা নার্গিস বেগমের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) খুলনা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক শরীফ হোসেন হায়দার বিশেষ বিবেচনায় বিনা জামানতে জামিন দেন। দুপুরে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আইনজীবী শেখ রফিকুজ্জামান জানান, সকালে আদালতের আদেশের অনুলিপি তুলে খুলনা মহানগর দায়রা জজ আদালতে জামিনের আবেদন করা হলে আদালত তা মঞ্জুর করেন।

খুলনা কারাগারের জেলার মোহাম্মদ মুনীর হোসাইন জানান, জামিনের কপি আসার পর দুপুর পৌনে ২টায় নার্গিস বেগমকে কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়। আর দুপুর পৌনে ৩টায় খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন শাহজাদীকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, বাগেরহাটের রামপালের সিরাজুল ইসলাম ও ফকিরহাটের শাহজাদী দম্পতির চারটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। আবার গর্ভবতী হলে শাহজাদীর গর্ভে ছেলে আসবে বলে প্রত্যাশা ছিল। আবার মেয়ে হলে বিবাহ বিচ্ছেদের হুমকিও ছিল। এ অবস্থায় গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে সিজার হয়। সেখানে মেয়ে শিশুর জন্ম হয়। এতেই বিপত্তি শুরু হয়। সংবাদ শুনে হাসপাতাল ত্যাগ করেন সিরাজুল। তিনি আর হাসপাতালে যাননি, যোগাযোগও করেননি।

মেয়ে শিশুর জন্ম দেওয়ার নানা চাপে দিশেহারা শাহজাদী গত ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে একই হাসপাতালে জন্ম নেওয়া আরেক রোগীর ছেলে সন্তান চুরি করে। নবজাতক চুরির সংবাদের পর সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ও পুলিশের তৎপরতায় ওই দিন সন্ধ্যায় ছেলে নবজাতকটি উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয় শাহজাদীর মা নার্গিস বেগমকে। এ ঘটনায় শাহজাদী ও তার মাকে আসামি করে মানবপাচার আইনে মামলা করেন চুরি যাওয়া শিশুর বাবা মির্জা সুমন।

ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে নার্গিস বেগমকে কারাগারে পাঠানো হয়। আর শাহজাদী একটি কক্ষে পুলিশের পাহারায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। সঙ্গে ছিল তার শিশু মেয়ে। গত ২১ সেপ্টেম্বর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। মায়ের কোলে চড়ে কারাগারে যায় নবজাতক শিশুটিও।

