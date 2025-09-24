খুলনায় গুলিতে যুবক আহত

খুলনা মহানগরীর কেডি ঘোষ রোডে রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে অনিক (২১) নামে এক যুবককে গুলি করেছে আরেক যুবক। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
আহত অনিক মহানগরীর কালীবাড়ি মন্টু দাশের ছেলে। গুলি করার পর ওই যুবক পালিয়ে যায়। অনিককে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে দুই যুবকের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তাদের একজন কোমর থেকে অস্ত্র বের করেন। এ সময় অস্ত্র নিয়ে তাদের ধস্তাধস্তি হয়। তখন অনিককে গুলি করে ওই যুবক। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে ওই যুবক তার হাতে থাকা অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি অস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছে।’
অনিকের বন্ধু নিলয় জানান, খুমেক হাসপাতালে অনিককে ভর্তি করা হয়েছে। তার জন্য রক্ত প্রয়োজন। রক্ত সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।