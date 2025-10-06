ভারতে আটক বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ

যশোরের শার্শা উপজেলার গোগা সীমান্তের ওপারে ভারতের তেঁতুলবাড়িয়ায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) ক্যাম্পের সদস্যদের হাতে আটক এক বাংলাদেশি নাগরিককে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
রবিবার (৫ অক্টোবর) বিকালে তেঁতুলবাড়িয়া ক্যাম্পের সদস্যদের হাতে আটক হন মোর্শেদ মণ্ডল (৫৫)। পরে আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গোগা ক্যাম্পের সুবেদার মো. তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ৫ সদস্য ও বিএসএফের তেঁতুলবাড়িয়া ক্যাম্পের এসি প্রবীণ চন্দ্রের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি টিম সীমান্ত পিলার ১৭/৭-এস ২৫ আর পিলার থেকে আনুমানিক ৫ গজ ভারতের অভ্যন্তরে তেঁতুলবাড়িয়া নামক স্থানে পতাকা বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
পরে আলোচনার মাধ্যমে যশোরের শার্শা উপজেলার বাগাছড়া গ্রামের হায়দার মণ্ডলের ছেলে আটক মোর্শেদ মণ্ডলকে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই-বাছাই করে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়।
২১ বিজিবির গোগা ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘অবৈধভাবে ভারতে যাওয়া বিএসএফের হাতে আটক এক বাংলাদেশিকে বিএসএফ আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে তাকে শার্শা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’