শিবিরকে নারীবিদ্বেষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা মিথ্যা: শিবির সভাপতি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৩আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০৩
সাতক্ষীরায় এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শিবির সভাপতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ‘ছাত্রশিবিরকে নারীবিদ্বেষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইসলাম যেমন নারীদের মর্যাদা দিয়েছে, শিবিরও নারী শিক্ষার্থী ও বোনদের সর্বোচ্চ সম্মান ও সহযোগিতা দেয়।’

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ শাখা ও শহর শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজিত ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘দেশপ্রেম মানে কেবল মুখের কথা নয়। প্রকৃত দেশপ্রেমিকরা কখনও লুটপাট, অন্যায় বা নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। ইসলামী ছাত্রশিবির এমন মানুষ তৈরি করে যারা ন্যায় ও আদর্শের পথে দেশকে এগিয়ে নেয়।’

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘শিবিরে যোগ দেওয়া কারও জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে সংগঠন সম্পর্কে জানতে চাইলে পড়াশোনা করতে পারেন। শিক্ষক ও অভিভাবকদের পরামর্শ শুনে নিজের ভবিষ্যৎ গড়াই হবে শিক্ষার্থীর মূল দায়িত্ব।’

শিবির সভাপতি বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে—তারা কী পছন্দ করবে, কী গ্রহণ করবে। ছাত্রশিবির কাউকে জোর করে না, বরং পথ দেখায়, অনুপ্রেরণা দেয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘ইসলামী ছাত্রশিবির কেবল মুসলমানদের নয়, বরং সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। হিন্দু ভাই-বোনদের প্রতিও আমাদের সমান সহমর্মিতা রয়েছে।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ শিবির শাখার সভাপতি রফিকুল ইসলাম এবং সঞ্চালনা করেন সেক্রেটারি মাসুদুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক, সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতের আমির শহিদুল ইসলাম মুকুল, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল হাশেম, শিবিরের কেন্দ্রীয় স্কুল কার্যক্রম সম্পাদক নোমান হোসেন নয়ন, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আজিজুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি সহযোগী অধ্যাপক ওমর ফারুকসহ আরও অনেকে।

/এফআর/
বিষয়:
সাতক্ষীরাছাত্র রাজনীতিছাত্রশিবির
সৌদি থেকে হজ এজেন্সির ৩৮ কোটি টাকা ফেরত এনেছে সরকার
কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে দুই যুবক আহত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
পদত্যাগ করলেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের একমাত্র শেয়ারধারী পরিচালক
