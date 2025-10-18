X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ

খুলনা প্রতিনিধি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০১আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০১
খুলনা কারাগার

খুলনা জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে হাজতিদের মধ্য সংঘর্ষ হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

খুলনা জেলা কারাগারে জেলার মুনীর হোসেন জানান, কারাগারের মধ্য সম্প্রতি আসা হাজতিদের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত কয়েকজন শনিবার বিকালে সামনাসামনি হয়। এ সময় একে অপরকে টিটকারি কেটে কথা বলে। এ নিয়ে সংঘর্ষ হয়। হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এতে কেউ আহত হয়নি। ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

জানা গেছে, খুলনায় মাদক ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সিরিজ সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনায় গ্রেনেড বাবু ও লাভলু গ্রুপের বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছে। তারা কারাগারের মধ্য এবং আদালতে হাজিরার সময় সামনাসামনি হলে একে অপকে কটূ কথা বলে। এমন ঘটনার ধারাবাহিকতায় কারাগার অভ্যন্তরে দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয়।

/এফআর/
বিষয়:
সংঘর্ষকারাগারঅপরাধ
সম্পর্কিত
ডুপ্লেক্স বাড়িতে ঢুকে ৭৩ ভরি স্বর্ণ লুট
টুঙ্গিপাড়ায় ঘরে ঘরে থাকা দেশীয় অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ
পুলিশ-‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সংঘর্ষ: আটক ২, একাধিক মামলার প্রস্তুতি
সর্বশেষ খবর
দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা তৎপর: মির্জা ফখরুল
দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা তৎপর: মির্জা ফখরুল
পলাতক ফ্যাসিস্টরা জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ব্যাহত করতে ভাঙচুর চালিয়েছে: সালাহ উদ্দিন
পলাতক ফ্যাসিস্টরা জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ব্যাহত করতে ভাঙচুর চালিয়েছে: সালাহ উদ্দিন
জুলাই যোদ্ধাদের স্বৈরাচারের দোসর বলাটা গুরুতর অসৌজন্যতা: জামায়াতের আমির
জুলাই যোদ্ধাদের স্বৈরাচারের দোসর বলাটা গুরুতর অসৌজন্যতা: জামায়াতের আমির
দায়মুক্তির জুলাই সনদ
দায়মুক্তির জুলাই সনদ
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media