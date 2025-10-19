X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৮ মাস পর বেনাপোল দিয়ে দেশে এলেন ১২ বাংলাদেশি নাবিক

বেনাপোল প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১৭আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১৭
দীর্ঘ আট মাস পর ১২ বাংলাদেশি নাবিক বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে দেশে এসেছেন

ভারতের সাগর উপকূল থেকে উদ্ধার ১২ বাংলাদেশি নাবিক দীর্ঘ আট মাস পর বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে দেশে এসেছেন।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকালে বিশেষ  ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

ইমিগ্রেশন পুলিশের আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে মানবাধিকার সংস্থা জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার-এর সহায়তায় প্রত্যাবর্তনকারীদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ফেরত আসা নাবিকরা হলেন- রাজিব শেখ (২৭), শরিফুল শেখ (২০), বাপ্পি শেখ (১৮), মোহাম্মদ আলী (৪৪), মিহাত ফকির (২২), তরিকুল ইসলাম (২৯), শাওন মোল্লা (২৫), জিহাদ মোল্লা (২৫), আল আমিন শেখ (৩২), সাগর হোসেন (২৬), জসীমউদ্দীন শেখ (৫৩), আহাদ শেখ (২৬)। তারা বাগেরহাট, যশোর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। 

তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি নরসিংদীর ঘোড়াশাল সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে সিমেন্টবোঝাই ‘এমভি সি ওয়ার্ল্ড’ নামের একটি জাহাজ ভারতে গমনকালে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন জেলার সাগর থানার ঘোড়ামারি দীপ নদীতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এ সময় জাহাজটি ডুবে গেলে ভারতীয় সাগর থানা পুলিশ তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় কৃষ্ণনগর হাইস্কুল সাইক্লোন শেল্টারে আশ্রয় দেয়।

আট মাস মানবিক সহায়তায় সেখানে থাকার পর অবশেষে দুই দেশের সরকারের সমন্বয় ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় তারা ভারত সরকারের বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে আজ দেশে আসেন।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের পরিদর্শক তাজুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ভারতের সাগর উপকূল থেকে উদ্ধার হওয়া ১২ বাংলাদেশি নাবিককে ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ইমিগ্রেশন পুলিশের আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছে।

জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ারের ফিল্ড ফেসিলেটেটর শফিকুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন পর এসব বাংলাদেশি নিরাপদে ফিরে আসায় আমরা আনন্দিত। সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

/এএম/এমএইচআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ছেড়ে গেছে সিলেটে আটকে পড়া তিনটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট
ছেড়ে গেছে সিলেটে আটকে পড়া তিনটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট
৮ মাস পর বেনাপোল দিয়ে দেশে এলেন ১২ বাংলাদেশি নাবিক
৮ মাস পর বেনাপোল দিয়ে দেশে এলেন ১২ বাংলাদেশি নাবিক
দেশে এলো সন্দ্বীপের ৭ প্রবাসীর লাশ, একসঙ্গে জানাজার আয়োজন
দেশে এলো সন্দ্বীপের ৭ প্রবাসীর লাশ, একসঙ্গে জানাজার আয়োজন
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্মরণে অনুষঙ্গপূর্ণ সভা
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম স্মরণে অনুষঙ্গপূর্ণ সভা
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
দাম বাড়লেও জমজমাট তাঁতিবাজারের স্বর্ণপট্টি
দাম বাড়লেও জমজমাট তাঁতিবাজারের স্বর্ণপট্টি
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media