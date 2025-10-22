পশুর নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

বাগেরহাটের মোংলার পশুর নদী থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে নৌপুলিশ। বুধবার (২২ অক্টোবর) সকালে উপজেলার জয়মনিরঘোল এলাকার খাদ্য গুদাম সংলগ্ন পশুর নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
মোংলা চাঁদপাই নৌ থানার ওসি ইকরামুল হক জানান, বুধবার সকালে স্থানীয়রা পশুর নদীতে একটি লাশ ভাসতে দেখে নৌপুলিশে খবর দেন। এরপর নৌপুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে। অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশের বয়স প্রায় ৪০ বছর।
তিনি আরও জানান, কয়েকদিন আগে মৃত্যু হওয়ায় লাশটি পচে গেছে। লাশের পরিচয় শনাক্তে কাজ চলছে। লাশের ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে।