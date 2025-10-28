X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
নড়াইলে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে হত্যা

নড়াইল প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩১আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩১
হত্যাকাণ্ডের শিকার স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা

নড়াইলের কালিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মাসুদ রানা শেখ (৫০) নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মাসুদ শেখ উপজেলার শুক্তগ্রামের সবোর শেখের ছেলে। তিনি কালিয়া উপজেলার বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার শুক্তগ্রামে মোবাইল ফোন বেচাকেনাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের সুজন খান ও তার লোকজনের সঙ্গে মাসুদ রানার বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসা হয়। ওই রাতে শুক্তগ্রাম দত্তের মোড় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে মান্দার খানের বাড়ির কাছে পৌঁছালে প্রতিপক্ষের লোকজন মাসুদ রানা শেখকে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পেটালে তিনি গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার পর থেকে সুজন খান পলাতক রয়েছেন।

কালিয়া থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন আরও জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।

/এফআর/
বিষয়:
হত্যাকাণ্ডঅপরাধ
