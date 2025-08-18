X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
টিসিবির ১৬০ বস্তা চাল উদ্ধার

জামালপুর প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৪আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৪
উদ্ধার চাল

জামালপুরের বকশীগঞ্জে খাদ্য অধিদফতরের ১৬০ বস্তা চাল উদ্ধার করেছে উপজেলা প্রশাসন। সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাট্টাজোড় ইউনিয়নের চন্দ্রাবাজ মধ্য পাড়া গ্রামের সাদ্দাম হোসেন ও আল আমিনের বাড়ি থেকে চালগুলো জব্দ করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা উল হুসনা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চন্দ্রাবাজ মধ্য পাড়া গ্রামের প্রথমে আল আমিনের বাড়ি থেকে পরে আক্কাছ আলীর ছেলে সাদ্দাম হোসেনের ঘর থেকে খাদ্য অধিদফতরের সিলযুক্ত চালের বস্তাগুলো ইঞ্জিনচালিত ট্রলি গাড়িতে তোলার সময় স্থানীয়দের সন্দেহ হলে উপজেলা প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়।

পরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা উল হুসনা সরেজমিনে গিয়ে চাল বোঝাই ট্রলি গাড়িটি জব্দ করেন। চালের বস্তাগুলো জব্দের পর থানায় নেওয়া হয়েছে। ৩০ কেজি বস্তা চালগুলো খাদ্য অধিদফতরের সিল যুক্ত ছিল। তবে চালগুলো বগারচর ইউনিয়নের টিসিবির কর্মসূচির উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করার কথা ছিল। জব্দ করা চালগুলো বগারচর ইউনিয়নের টিসিবির ডিলার মাহমুদুর রহমান লাবুর বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, চালগুলো কালোবাজারে বিক্রির জন্যই অবৈধভাবে অন্যের বাড়িতে মজুত রেখেছিলেন তিনি।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিকাশ এন্টারপ্রাইজের প্রোপাইটর টিসিবি ডিলার মাহমুদুর রহমান লাবু বলেন, চালগুলো খাদ্য গুদাম থেকে উত্তোলনের পর গাড়িতে নেওয়ার পথে ট্রলি গাড়ি বিকল হয়ে পড়ে। এ কারণে চালগুলো এক বাড়িতে রাখা হয়েছিল।

বকশীগঞ্জ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ছাইদুর রহমান জানান, চালগুলো কার তা যাচাই করা হচ্ছে। ইউএনও স্যারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা উল হুসনা জানান, যে চাল জব্দ করা হয়েছে সেগুলো খাদ্য অধিদফতরের সিলযুক্ত। জব্দ করা চালগুলো থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বকশীগঞ্জ থানার ওসি খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, চালের বস্তা জব্দের পর থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

/এফআর/
বিষয়:
চুরিঅপরাধ
