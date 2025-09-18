X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মহারশি নদীর বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকলো পানি

শেরপুর প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৭আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৭
বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়া পানিতে ভেসে গেলো সড়ক

শেরপুরে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ঝিনাইগাতী উপজেলার মহারশি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে পানি। পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে শত শত একর আমন।

এ ছাড়া ঝিনাইগাতী শেরপুরের যোগাযোগকারী একমাত্র আঞ্চলিক সড়কটি দিয়েও পানির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। সোমেশ্বরী নদীর দুই পাড়ে কয়েকশ বাড়ি-ঘরে পানি প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে পাহাড়ি ঢলের পানির তোড় লক্ষ্য করা যায়।

মহারশি নদীর বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকলো পানি

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাত্র এক মাস আগে পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধটি সংস্কার করলেও নিম্নমানের কাজ হওয়ার ফলে বাঁধের প্রায় ১৫০ মিটার অংশ প্রবল পানির তোড়ে ভেঙে ফসলি জমিতে পানি প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জানা গেছে, গত দুই দিনের টানা বর্ষণে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে নেমে আসা ঢলের পানি শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী ঝিনাইগাতী উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে চার ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের শত শত পুকুরের মাছ ভেসে গেছে।

মহারশি নদীর বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকলো পানি

এ বিষয়ে ঝিনাইগাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম রাসেল বলেন, ইতিমধ্যে মহারশি নদী রক্ষা বাঁধের কাজ চলমান। আমি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছি এবং আমাদের বন্যা দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছি। এ ছাড়া পর্যাপ্ত শুকনো খাবার ও গোখাদ্য মজুত রয়েছে। পাহাড়ি ঢলের পানি নেমে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

/এফআর/
বিষয়:
পানিনদী
সম্পর্কিত
দুই নদীর তিন স্টেশনের পানি বিপদসীমার ওপরে
কুশিয়ারা নদীতে নৌকাবাইচ, দুই পাড়ে হাজারো মানুষের ঢল
নদীর বুকে যেন এক টুকরো শহর
সর্বশেষ খবর
আলেমদের পরামর্শেই দেশ ও জাতির কল্যাণ নিহিত: জমিয়তে
আলেমদের পরামর্শেই দেশ ও জাতির কল্যাণ নিহিত: জমিয়তে
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৮
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৮
শর্তসাপেক্ষে রাবিতে পোষ্যকোটা পুনর্বহাল, প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক
শর্তসাপেক্ষে রাবিতে পোষ্যকোটা পুনর্বহাল, প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক
সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানিতে ভ্যাট ছাড়, থাকছে কঠোর শর্ত
সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানিতে ভ্যাট ছাড়, থাকছে কঠোর শর্ত
সর্বাধিক পঠিত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media