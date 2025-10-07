X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেসবুকে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে ময়মনসিংহে যুবক আটক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ০২:০১আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১৩
ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে ময়মনসিংহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার (৬ অক্টোবর) রাত পৌনে ১০টার দিকে নগরীর ছোট বাজার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, আটক যুবক জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সক্রিয়। ছোট বাজার এলাকায় তার মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান আছে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, সোমবার বেলা ১১টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে ধর্ম নিয়ে একটি পোস্ট দেন ওই যুবক। এর দুই ঘণ্টা পর আরেকটি পোস্ট দেন। সেই পোস্টে এক মন্তব্যকারীকে রিপ্লাইয়ে ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেন। এটি দেখে শহরজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে দুপুরে বিক্ষোভ করেন একদল লোক। তাকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান তারা। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে রাতে ওই যুবককে আটক করে পুলিশ।

আটকের বিষয়টি বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিবিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করায় ওই যুবককে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

/এএম/এমএইচআর/
বিষয়:
ফেসবুককটূক্তি
সম্পর্কিত
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
১২ ঘণ্টা পর ইসলামী ব্যাংকের হ্যাকড ফেসবুক পেজ উদ্ধার
ভোটের জন্য আল্লাহকে নারাজ করো না: পার্থ
সর্বশেষ খবর
চাল বিতরণে অনিয়মের দায়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার বরখাস্ত
চাল বিতরণে অনিয়মের দায়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার বরখাস্ত
নবাবি পোশাকে রাকসু নির্বাচনের প্রচারণায় আব্দুল্লাহ আল কাফী
নবাবি পোশাকে রাকসু নির্বাচনের প্রচারণায় আব্দুল্লাহ আল কাফী
কুড়িগ্রামে নদী ভাঙনে তছনছ ৩০ পরিবার, হুমকিতে অর্ধশতাধিক
কুড়িগ্রামে নদী ভাঙনে তছনছ ৩০ পরিবার, হুমকিতে অর্ধশতাধিক
কুয়াকাটায় নানা আয়োজনে প্রবারণা উৎসব পালিত
কুয়াকাটায় নানা আয়োজনে প্রবারণা উৎসব পালিত
সর্বাধিক পঠিত
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
এসএমই খাতের বৈদেশিক লেনদেনকার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media