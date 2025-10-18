X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক: বিএনপি নেতা বাচ্চু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩
বিএনপি নেতা ফখরুদ্দিন আহমেদ বাচ্চু

চাঁদাবাজির মামলা থেকে ময়মনসিংহের ভালুকায় বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা ফখরুদ্দিন আহমেদ বাচ্চুর অব্যাহতি পাওয়া নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।

সংবাদগুলোকে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক দাবি করে তিনি বলেন, ‌‘আমার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক। রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই ধরনের মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। কোনও ধরনের অন্যায় কার্যক্রমে জড়িত না হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও অব্যাহতভাবে মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার হচ্ছি। নির্দোষ থাকার পরও এরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদন খুব দুঃখজনক। এমনকি প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে আমার কোনও বক্তব্যও নেওয়া হয়নি।’

প্রতিবাদলিপিতে তিনি জানান, প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ করা হলেও তার পক্ষে তথ্য-প্রমাণ দিতে পারেননি সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকরা। প্রতিবেদনে উল্লেখিত অর্থের বিনিময়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রভাবিত করার বিষয়টি উল্লেখ করলেও তার পক্ষে কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি তারা। 

ফখরউদ্দিন আহমেদ বাচ্চু বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে মামলাটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা যা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের অনুসন্ধানে এবং বিভিন্ন তদন্তে প্রমাণিত হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং মামলার বাদীকে একাধিকবার নোটিশ দিয়েও কোনও সাড়া না পেয়ে বা প্রমাণ হাজির করতে না পারায় আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও সাজানো মর্মে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। সেই প্রতিবেদন আমলে নিয়ে আদালত আমাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন। বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে ষড়যন্ত্রকারী মহল অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। আদালতে না পেরে এক্ষেত্রে তারা কয়েকটি মিডিয়ার মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের অপচেষ্টা চালায়। এ অবস্থায় গণকর্মীদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়ার এবং যাচাই-বাছাই করে সংবাদ প্রকাশের আহ্বান জানাচ্ছি।’

বিএনপিমামলা
