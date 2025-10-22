X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
২২ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০০আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:০০
গ্রেফতার আবু সাঈদ

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের মর্গে এক মৃত তরুণী (২০) ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় মো. আবু সাঈদ (১৯) নামে এক তরুণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২২ অক্টোবর) বিকালে ময়মনসিংহ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে গত সোমবার দুপুরে মর্গে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। গ্রেফতার আবু সাঈদ হালুয়াঘাট উপজেলার খন্দকপাড়া গ্রামের মো. জয়নাল আবেদীনের ছেলে। সে হালুয়াঘাট থানা পুলিশের লাশ বহনকারী হিসেবে কর্মরত ছিল।

হালুয়াঘাট থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ অক্টোবর হালুয়াঘাট উপজেলার এক তরুণী আত্মহত্যা করেন। খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ বহনকারী আবু সাঈদের মাধ্যমে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠায় পুলিশ। সেখানে আবু সাঈদ তাকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে লাশের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক হালুয়াঘাট থানা পুলিশকে জানান, লাশে এক পুরুষের শুক্রাণুর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। মৃত তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনার অনুসন্ধান শুরু করে পুলিশ।

হালুয়াঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জামাল মিয়া বলেন, ‘লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনে গলায় আঘাতের চিহ্ন ছাড়া ধর্ষণের আলামত ছিল না। ওই তরুণী গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ধর্ষণের বিষয়টি জানানোর পর তদন্ত শুরু করি আমরা। তরুণীর পরিবারও বলেছিল মৃত্যুর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি। এরপর গোপন সোর্সের মাধ্যমে জানতে পেরে মঙ্গলবার আবু সাঈদকে হালুয়াঘাট পৌরসভা থেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একপর্যায়ে ধর্ষণের কথা স্বীকার করে।’

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শিবিরুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এ ঘটনায় হালুয়াঘাট থানার উপপরিদর্শক জামাল মিয়া বাদী হয়ে আবু সাঈদকে আসামি করে কোতোয়ালি মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন। ওই মামলায় বুধবার বিকালে আসামিকে আদালতে পাঠানো হলে ধর্ষণের কথা স্বীকার করে জবানবন্দি দেয়। পরে কারাগারে পাঠানো হয়।’

বিষয়:
ধর্ষণগ্রেফতারআত্মহত্যালাশ উদ্ধারমামলাময়মনসিংহ মেডিক্যাল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media