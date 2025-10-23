X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত একজনের মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি 
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৯আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৯
ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম আনোয়ারুল হক (৭২) । বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মৃত আনোয়ারুল হকের বাসা ময়মনসিংহ নগরীর নতুন বাজার এলাকায়। 

ডেঙ্গু আক্রান্ত একজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু বিভাগের ইনচার্জ ডাক্তার এমদাদ উল্লাহ খান জানান, আনোয়ারুল হক গত ১৫ অক্টোবর ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ডেঙ্গু শনাক্তের পাশাপাশি ডায়াবেটিস, হার্টসহ নানা রোগে ভুগছিলেন তিনি।

তিনি আরও জানান, আজ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৭৯ জন রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। এর মধ্যে পুরুষ রোগী ৫২, মহিলা ২১ জন ও শিশু রয়েছে ৬ জন। এ পর্যন্ত চলতি বছরে ১০ জন ব্যক্তি ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন।

বিষয়:
ময়মনসিংহ মেডিক্যালডেঙ্গু আপডেট
