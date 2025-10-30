ইঞ্জিন সংকটে নেত্রকোনায় চলছে না দুই লোকাল ট্রেন

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ ও জারিয়া রুটে পৃথক দুটি লোকাল ট্রেনের চলাচল কয়েক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। এর ফলে ময়মনসিংহ ও আশপাশের এলাকাগুলোর চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থীসহ সাধারণ যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।
রেল কর্তৃপক্ষ বলছে, ইঞ্জিন সংকটের কারণে ট্রেন দুটি সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।
নেত্রকোনা রেল স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা থেকে ঢাকা পর্যন্ত প্রায় ২১০ কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে। এর মধ্যে মোহনগঞ্জ-ময়মনসিংহ রেলপথের দূরত্ব ৬৮ দশমিক ৫ কিলোমিটার। এই রুটে হাওর এক্সপ্রেস ও মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস নামের দুটি আন্তঃনগর ট্রেন নিয়মিত চললেও, লোকাল ও কমিউটার ট্রেনের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে ৩১ মে থেকে।
যাত্রীরা বলেছেন, লোকাল ট্রেনে খুব অল্প ভাড়ায় সময়মতো অফিসে পৌঁছানো যেত। এখন বাসে যেতে খরচও বেশি, সময়ও দ্বিগুণ লাগছে।
নেত্রকোনা স্টেশন মাস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, লোকাল ট্রেনটির ইঞ্জিনে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ায় এটি চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে মেরামতের জন্য। ইঞ্জিন ফিরে এলে ট্রেনটি আবার চালু করা হবে। তবে কবে নাগাদ তা সম্ভব হবে, তা এখনও নির্দিষ্ট নয়।
অন্যদিকে ময়মনসিংহ-জারিয়া রেলপথেও একই চিত্র। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে এই রুটের লোকাল ট্রেনটি বন্ধ আছে। পূর্বধলা, শ্যামগঞ্জ, গৌরীপুরসহ কমপক্ষে আটটি স্টেশনের নিয়মিত যাত্রীরা এখন বিকল্প যানে অতিরিক্ত খরচ ও সময় ব্যয় করছেন।
মোহনগঞ্জ ও জারিয়া রুটের যাত্রীরা ইতিমধ্যে মানববন্ধন, স্মারকলিপি প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। স্থানীয় চাকরিজীবীরা বলেন, এই রুটে অন্য কোনও আন্তঃনগর ট্রেন নেই। প্রতিদিন হাজারো মানুষ এই লোকাল ট্রেনে চলাচল করতেন। ট্রেনটি বন্ধ থাকায় এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা কার্যত বিপর্যস্ত।
জারিয়ার শিক্ষার্থী আলাল মিয়া বলেন, জারিয়া থেকে ময়মনসিংহ গিয়ে ক্লাস করে একই ট্রেনে ফেরার সুযোগ ছিল। এখন বাসে গেলে সময় দ্বিগুণ লাগে, খরচও বেশি।
ময়মনসিংহ স্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল্লাহ আল হারুন বলেন, মোহনগঞ্জ ও জারিয়া— পথে চলা দুটি লোকাল ট্রেনই ইঞ্জিন সংকটের কারণে বন্ধ। ইঞ্জিন মেরামত ও সরবরাহ পাওয়া গেলে দ্রুতই চালু করা হবে।