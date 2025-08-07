X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
রাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

রাবি প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৪আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৪
রাকসু ভবন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন, ২০২৫-এর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার ২৫,১২৭ জন।

এদের মধ্যে ছাত্রদের ১১টি আবাসিক হলে ভোটার ১৫,৪৪০ জন ও ছাত্রীদের ৬টি আবাসিক হলে ভোটার ৯,৬৮৭ জন। ফলে ভোটারদের মধ্যে ৬১.৬৫ শতাংশ ছাত্র এবং ৩৮.৩৫ শতাংশ ছাত্রী।

১৭টি হলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার হয়েছেন শহীদ হাবিবুর রহমান হলে ২৩৯৮ জন। ছেলেদের অন্যান্য হলের মধ্যে শহীদ জিয়াউর রহমান হলে ১৯৪৭ জন, মতিহার হল ১৬১৮, মাদার বশ হলে ১৫৭৩ জন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ১৫৪২ জন, বিজয় ২৪ হলে ১৩০৩ জন ভোটার রয়েছেন।

এ ছাড়া শাহ মখদুম হলে ১২৪৭ জন, শহীদ শামসুজ্জোহা হলে ১০৩৫ জন, সৈয়দ আমীর আলী হলে ৯৮৮ জন, শের-ই-বাংলা ফজলুল হক হলে ৯৭২ জন ও সর্বনিম্ন ৮১৭ জন ভোটার রয়েছেন নওয়াব আব্দুল লতিফ হলে।

ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছেন জুলাই ৩৬ হলে ২১৫৩ জন। এ ছাড়া মন্নুজান হলে ২০০৭ জন, রোকেয়া হলে ১৮১৬ জন, রহমতুন্নেসা হল ১৫৪৭ জন ও সর্বনিম্ন ১০৩৭ জন ভোটার হয়েছেন তাপসী রাবেয়া হলে।

নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী, খসড়া ভোটার তালিকায় আপত্তি গ্রহণ ও ভোটার তালিকায় নিষ্পত্তি করা হবে ৭ আগস্ট, ১০ থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৪ আগস্ট।

এ ছাড়া প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ৪ সেপ্টেম্বর। ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আবাসিক হলে ভোটগ্রহণ এবং ওই দিনই ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

