রাজশাহীতে ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

রাজশাহীতে ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাজশাহী সার্কিট হাউজে একসঙ্গে প্রকল্পগুলোর ফলক উন্মোচন করেন তিনি।
এই ১২ প্রকল্পের মধ্যে শুধু রাজশাহী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করেছে সিটি করপোরেশন। অন্যগুলো বাস্তবায়নে ছিল স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)।
এর আগে, উপদেষ্টা সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে রাজশাহী বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সকালেই তিনি একদিনের সরকারি সফরে রাজশাহী আসেন। এ সময় সার্কিট হাউজে তাকে ‘গার্ড অব অনার’ দেওয়া হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ, জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, জেলা পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম প্রমুখ।
এরপর রাজশাহী থেকে নাটোরের উদ্দেশে রওনা দেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।