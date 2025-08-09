X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজশাহীতে ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

রাজশাহী প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৮আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৮
রাজশাহী সার্কিট হাউজে একসঙ্গে প্রকল্পগুলোর ফলক উন্মোচন করেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

রাজশাহীতে ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাজশাহী সার্কিট হাউজে একসঙ্গে প্রকল্পগুলোর ফলক উন্মোচন করেন তিনি।

এই ১২ প্রকল্পের মধ্যে শুধু রাজশাহী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করেছে সিটি করপোরেশন। অন্যগুলো বাস্তবায়নে ছিল স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)।

এর আগে, উপদেষ্টা সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে রাজশাহী বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সকালেই তিনি একদিনের সরকারি সফরে রাজশাহী আসেন। এ সময় সার্কিট হাউজে তাকে ‘গার্ড অব অনার’ দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ, জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, জেলা পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম প্রমুখ।

এরপর রাজশাহী থেকে নাটোরের উদ্দেশে রওনা দেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

/কেএইচটি/
বিষয়:
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
সম্পর্কিত
দেয়ালের ভাষায় ইতিহাস, স্মৃতি ও প্রতিরোধের চিত্রায়ণ
‘জুলাই আর্টওয়ার্ক’ ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে: উপদেষ্টা আসিফ
রাজনৈতিক দলগুলো চাইলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে হতে পারে: আসিফ মাহমুদ
সর্বশেষ খবর
নির্বাচনি সিস্টেমের ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে: সিইসি
নির্বাচনি সিস্টেমের ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে: সিইসি
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না, তা আমেরিকার ওপর নির্ভর করছে: ঊষাতন
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না, তা আমেরিকার ওপর নির্ভর করছে: ঊষাতন
আন্ত‍‍র্জাতিক আদিবাসী দিবস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ নি‍র্মাণ
আন্ত‍‍র্জাতিক আদিবাসী দিবস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ নি‍র্মাণ
বিশ্বকাপে চোখ রেখে ওপেনিং জুটি চূড়ান্ত করলো অস্ট্রেলিয়া
বিশ্বকাপে চোখ রেখে ওপেনিং জুটি চূড়ান্ত করলো অস্ট্রেলিয়া
সর্বাধিক পঠিত
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media