বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
অনলাইন জুয়ার টাকা নিয়ে বিরোধ, ঘুম থেকে ডেকে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

বগুড়া প্রতিনিধি
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:০২আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:০২
নিহত রাসেল আহমেদ

বগুড়ায় অনলাইনে জুয়া খেলার টাকা লেনদেন নিয়ে বিরোধের জেরে রাসেল আহমেদ (২৮) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবার রাত পৌনে ১২টার দিকে সদর উপজেলার চক সরতাজ সুলতানপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ বছরের এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। আটক কিশোর স্থানীয় একটি দোকানে কাজ করতো। নিহত রাসেল চক সরতাজ সুলতানপুর এলাকার আবু বক্করের ছেলে। তিনি বগুড়া ডায়াবেটিস ও স্বাস্থ্য সেবা হাসপাতালের নৈশপ্রহরী ছিলেন। 

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অনলাইনে জুয়ার টাকা নিয়ে রাসেল ও ওই কিশোরের মধ্যে বিরোধ চলছিল। গতকাল রাতে কিশোরটি রাসেলের বাড়িতে গিয়ে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। পরে টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ওই কিশোর রাসেলকে ছুরিকাঘাত করে। পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেন, ‌‘এ ঘটনায় অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করা হয়েছে। হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে রাসেলকে হত্যার কথা স্বীকার করেছে ওই কিশোর।’

/এএম/
বিষয়:
হত্যাছুরিকাঘাতআটক
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media