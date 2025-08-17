X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
আরএমপির তিন থানার ওসিসহ ৭ কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি

রাজশাহী প্রতিনিধি
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৮আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৮
আরএমপির লোগো

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) তিন থানার ওসিসহ সাত কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি করা হয়েছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান এ সংক্রান্ত আদেশে স্বাক্ষর করেন।

বদলির আদেশে জানা গেছে, নগরীর বোয়ালিয়া থানার ওসি মোস্তাক আহমেদ ও রাজপাড়া থানার ওসি আশরাফুল ইসলামকে আরএমপি সদর দফতরের ওআর শাখায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, চন্দ্রিমা থানার ওসি আবুল কালাম আজাদকে বোয়ালিয়া থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। রাজপাড়া থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পদায়নের অপেক্ষায় থাকা পুলিশ পরিদর্শক হাবিবুর রহমানকে।

এ ছাড়া চন্দ্রিমা থানার নতুন ওসি হিসেবে বদলি হয়েছেন মহানগর গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক মেহেদী মাসুদ। একই আদেশে বোয়ালিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোতালেব হোসেনকে বদলি করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও পদায়নের অপেক্ষায় থাকা আরএমপির পুলিশ পরিদর্শক নুরে আলম সিদ্দিকীকে বোয়ালিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান বলেন, এটা পুলিশের নিয়মিত বদলি। ইউনিট প্রধান হিসেবে কমিশনার প্রয়োজন অনুযায়ী যাকে যেখানে উপযুক্ত মনে করেন, সেখানে দায়িত্ব দেন। ইউনিটকে গতিশীলভাবে পরিচালনার জন্যই এই বদলি।

/এফআর/
বিষয়:
পুলিশবদলি
