চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেনের ৫টি বগি লাইনচ্যুত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা স্টেশন এলাকায় তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। ফলে রাজশাহী সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে আমনুরা স্টেশন এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। তবে প্রাথমিক অবস্থায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনটি খুলনা দিক থেকে আমনুরা বিদ্যুৎ পাওয়া প্লান্টে যাচ্ছিল। এই ট্রেনের মোট ৩০টি তেলবাহী ওয়াগন ছিল। এর মধ্যে পাঁচটি লাইনচ্যুত হয়েছে। ফলে রাজশাহী সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আমনুরা স্টেশনের মাস্টার হাসিবুল জানান, তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়েছে। ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।