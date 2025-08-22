‘বগুড়া সাহিত্য উৎসব’ শুরু আজ

জাতীয় কবিতা মঞ্চ বগুড়া জেলা শাখার আয়োজনে দিনব্যাপী কবিতা উৎসব শুরু হচ্ছে আজ শুক্রবার। বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন অ্যাকাডেমি মিলনায়তনে কবিতা উৎসবের উদ্বোধন করবেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিমুল গনী।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বৃহত্তর বগুড়া সমিতি ঢাকার সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন চৌধুরী। প্রধান আলোচক থাকবেন জাতীয় কবিতা মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, কবি ও গবেষক মাহমুদুল হাসান নিজামী। অনুষ্ঠানের সম্মাননা প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বগুড়া পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা শাহজাহান আলম রিপন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ক্যানসার গবেষক অধ্যক্ষ ডা. এস এম সরওয়ার, বগুড়া প্রেসক্লাব সভাপতি রেজাউল হাসান রানু, সাধারণ সম্পাদক কালাম আজাদ, জাসাস বগুড়ার আহ্বায়ক ওয়াহিদ মুরাদ, বগুড়া লেখক চক্রের সভাপতি কবি ইসলাম রফিক, জাতীয় সাংস্কৃতিক মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব আমজাদ হোসেন খান, জাতীয় কবিতা মঞ্চের সহসভাপতি মনজু খন্দকার।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জাতীয় কবিতা মঞ্চ বগুড়ার সভাপতি ফাতেমা ইয়াসমিন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন জাতীয় কবিতা মঞ্চ বগুড়ার সাধারণ সম্পাদক সাদেক হোসেন।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, বইমেলার উদ্বোধন, তরুণ কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর, আবৃত্তি, তরুণ কবি সৃষ্টিতে লিটলম্যাগের ভূমিকাবিষয়ক আলোচনা সভা, কবি আড্ডা, জাতীয় কবিতা মঞ্চ বগুড়ার মুখপাত্র ও সাহিত্যের ছোট কাগজ কাঠপত্রের মোড়ক উন্মোচন করা হবে।
এবারের বগুড়া সাহিত্য উৎসবে কবি ও সম্পাদক প্রফেসর মীর আব্দুর রাজ্জাক, কবি ও সম্পাদক জয়ন্ত দেব, কবি ও গল্পকার সাংবাদিক মহসীন রাজু, কবি ও সম্পাদক মাহফুল আখতারকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন কবি ও সাংবাদিক এইচ আলিম। এই অনুষ্ঠানে বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, গাইবান্ধাসহ বেশ কয়েকটি জেলার দুই শতাধিক কবি অংশগ্রহণ করবেন।