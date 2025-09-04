X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কারাগারের ছাদ কেটে পালানো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৪ কয়েদির বিরুদ্ধে চার্জশিট

বগুড়া প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৪
বগুড়া জেলা কারাগার

বগুড়া জেলা কারাগারের সেলের ছাদ কেটে প্রাচীর ডিঙিয়ে পালানো মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত চার কয়েদির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা বগুড়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ চার্জশিট জমা দেন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তদন্তকারী কর্মকর্তা বর্তমানে গাবতলী থানার ওসি সেরাজুল হক এ তথ্য দিয়েছেন।

পালানোর পর গ্রেফতার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিরা হলেন- কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলার দিয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত আজিজুল হকের ছেলে নজরুল ইসলাম মঞ্জুর (৬০), নরসিংদীর মাধবদী উপজেলার ফজরকান্দি গ্রামের মৃত ইসরাফিল খাঁর ছেলে আমির হামজা ওরফে আমির হোসেন (৩৮), বগুড়া সদরের কুটুরবাড়ি পশ্চিমপাড়ার ইসমাইল শেখ চাঁদ মিয়ার ছেলে ফরিদ শেখ (২৮) ও বগুড়ার কাহালু উপজেলার উলট পূর্বপাড়ার বিএনপি সমর্থিত সাবেক কাহালু পৌর মেয়র আবদুল মান্নান ওরফে ভাটা মান্নানের ছেলে জাকারিয়া (৩১)।

জাকারিয়া কাহালুর নারহট্ট ইউনিয়নের রোস্তমচাপড় গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে শিশু নাইমুর ওরফে নাইমকে মুক্তিপণ না পেয়ে হত্যা ও লাশ ইটভাটায়
পুড়িয়ে দেওয়া মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। এছাড়া নজরুল ইসলাম মঞ্জুর ও আমির
হোসেন চারটি হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত।

পুলিশ ও মামলা সূত্র জানায়, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত উল্লিখিত চার কয়েদিকে বগুড়ার জেলা কারাগারের জাফলং সেলের ২নং ওয়ার্ডে রাখা হয়। ২০২৪ সালের ২৬ জুন রাত ১টা থেকে ৩টার মধ্যে যেকোনও সময় তারা সেলের ছাদ কেটে বিছানার চাদর দিয়ে রশি বানিয়ে কারাগারের প্রাচীর ডিঙিয়ে পালিয়ে যান। পরে রাত ৪টার দিকে শহরের করতোয়া নদীর পাশে চাষি বাজারে জনগণ তাদের আটক করেন। খবর পেয়ে সদর পুলিশ ফাঁড়ির টিএসআই খোরশেদ আলম রবির নেতৃত্বে ফোর্স তাদের গ্রেফতার করে। এ বিষয়ে জেলা কারাগারের তৎকালীন জেলার ফরিদুর রহমান রুবেল সদর থানায় চার জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

কারাগার থেকে চার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় জেলা প্রশাসন ও ডিআইজি প্রিজন পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ ছাড়া দায়িত্ব অবহেলায় প্রধান কারারক্ষী দুলাল হোসেন, কারারক্ষী আবদুল মতিন ও কারারক্ষী আরিফুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার হয়েছিল। সর্বশেষ তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে ইন্সপেক্টর সেরাজুল হক চার জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছেন।

/এফআর/
বিষয়:
অপরাধমৃত্যুদণ্ড
সম্পর্কিত
টেকনাফে অস্ত্র ঠেকিয়ে কৃষকসহ ৩ জনকে অপহরণ
নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ১৭ জনের যাবজ্জীবন
ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি করা ৭ জন গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে ঐকমত্য কমিশন
আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে ঐকমত্য কমিশন
ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮
ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media