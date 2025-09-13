X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
পাবনায় রবিবার সকাল সন্ধ্যা হরতাল ঘোষণা

পাবনা প্রতিনিধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫০আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫০
সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন

পাবনার বেড়ায় আসন পুনর্বহালের দাবিতে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে। একইসঙ্গে রাজপথ ও নৌপথ অবরোধের কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে পৌরসভার ফকির রাইস মিল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জরুরি সভায় এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন কমিটির আহ্বায়ক ফজলুর রহমান ফকির। এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় বেড়া পৌরসভা, চার ইউনিয়নের রাজনৈতিক-ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ‘৬৮ পাবনা-১ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করা হয়।

সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে বেড়া পৌরসভা ও চার ইউনিয়নকে ৬১ পাবনা-১ আসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুজানগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ সিদ্ধান্তে বেড়ার জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে এবং সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তারা হাইকোর্টে এ বিষয়ে রিট আবেদন করেছেন বলেও জানা গেছে।

বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যথায় আরও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ফজলুর রহমান ফকির, বেড়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন ইকবাল, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সাজেদুল ইসলাম দিপু, বেড়া নৌবন্দর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাজী ইকবাল, বেড়া চতুর হাট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহীন মোল্লা, রিকশা-ভ্যান চালক সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দিন খাজা, শ্রমিক নেতা জাকির হোসেন জাহিদ প্রমুখ।

আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়েছে বেড়া বাজার বণিক সমিতি, ওষুধ ব্যবসায়ী সমিতি, স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি, কাপড় ব্যবসায়ী সমিতি, চাল ব্যবসায়ী সমিতি, বন্দর ঘাট শ্রমিক সমিতি, নাকালিয়া বন্দর ব্যবসায়ী সমিতি ও নৌশ্রমিক সমিতিসহ চার ইউনিয়নের অসংখ্য সংগঠন।

হরতাল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
