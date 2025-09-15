X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
আমরা কারসাজির ক-ও বুঝি না, রাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু করতে চাই: রাবি উপাচার্য

রাবি প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০
সোমবার দুপুরে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব বলেছেন, ‌‘আমরা কারসাজির ক-ও বুঝি না। আন্তরিকতা, মেধা ও শ্রম দিয়ে সুষ্ঠু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন সুষ্ঠু করতে চাই।’ 

রাকসু হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ‘রাকসু কী এবং কেন?’ শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন।

সেমিনারে উপাচার্য আরও বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আমরা রাকসু নির্বাচন করতে যাচ্ছি। শিক্ষার্থীরা যেন নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে, সেজন্য সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থীদের আচরণবিধি মেনে চলার, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখার আহ্বান জানাই আমি।’

সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন খান, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মো. ফরিদ উদ্দীন খান, রাকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এনামুল হক এবং প্রধান রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. সেতাউর রহমান রাকসুর ইতিহাস ও নির্বাচনি আচরণবিধি নিয়ে আলোচনা করেন।

এদিকে, গতকাল রবিবার বিকালে লটারির মাধ্যমে ব্যালট নম্বর দেওয়ার পর থেকেই ক্যাম্পাসজুড়ে নির্বাচনি আমেজ বিরাজ করছে। প্রার্থীরা ফেসবুকে ব্যালট নম্বর সংবলিত কার্ডসহ প্রচারণার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কার্ডে বিভিন্ন ধরনের ইশতেহারও দিচ্ছেন প্রার্থীরা। এ ছাড়া ক্যাম্পাসের আবাসিক হলগুলোতে, গুরুত্বপূর্ণ চত্বরে, আড্ডাস্থলে, খেলার মাঠসহ আশপাশের মেসগুলোতে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা।

প্রসঙ্গত, রাকসু, হল ছাত্র সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গণনা হবে ওএমআর পদ্ধতিতে। রবিবার দুপুরে কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জাবাবে এ কথা জানান রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম। নির্বাচনে মোট ২৮ হাজার ৯০৫ জন ভোটার। এর মধ্যে রাকসু, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ৯০৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্রপ্রতিনিধি মিলিয়ে একজন ভোটারকে ৪৩টি ভোট প্রদান করতে হবে। ভোট প্রদানের পর গণনা শেষে ২৫ সেপ্টেম্বরই ফল প্রকাশ করা হবে।

