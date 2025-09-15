X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বগুড়ায় যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

বগুড়া প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৩আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৩
গ্রেফতার সুলতান মাহমুদ

বগুড়ার গাবতলীতে মহিলা দল নেত্রীর মামলার আসামি মহিষাবান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য সুলতান মাহমুদকে (৪০) গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে তাকে রানীরপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও মামলা সূত্র জানায়, সুলতান মাহমুদ বগুড়ার গাবতলী উপজেলার মহিষাবান ইউনিয়নের রানীরপাড়া গ্রামের আবুল কালাম আজাদের ছেলে। তিনি মহিষাবান ইউনিয়নের সদস্য ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক। উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সুরাইয়া জেরিন রনির গাবতলী থানায় একটি নাশকতার মামলা করেন। সুলতান মাহমুদ সেই মামলার আসামি। ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তিনি গা ঢাকা দেন। রবিবার রাতে গোপনে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

গাবতলী থানার ওসি সেরাজুল হক জানান, যুবলীগ নেতা সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। মহিলা দল নেত্রী সুরাইয়া জেরিন রনির মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
যুবলীগগাবতলী
সম্পর্কিত
যৌনপল্লি থেকে যুবলীগ নেতা গ্রেফতার
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের হত্যা মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেফতার
নাশকতার মামলায় নীলফামারীর যুবলীগ নেতা গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
আফতাবনগর-রামপুরা সংযোগে নড়াই নদীর ওপর হচ্ছে ৩ সেতু
আফতাবনগর-রামপুরা সংযোগে নড়াই নদীর ওপর হচ্ছে ৩ সেতু
পদ্মা সেতুতে টোল দিতে থামতে হবে না গাড়ি, পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু
পদ্মা সেতুতে টোল দিতে থামতে হবে না গাড়ি, পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু
মদ্যপ অবস্থায় গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী ২ নেতার জামিন
মদ্যপ অবস্থায় গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী ২ নেতার জামিন
বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন নামঞ্জুর
বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন নামঞ্জুর
সর্বাধিক পঠিত
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media