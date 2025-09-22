রাকসু নির্বাচন নিয়ে বিকালে সভা ডেকেছে কমিশন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন নিয়ে বিকাল ৪টায় মিটিংয়ে বসবেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম এ কথা জানান।
তিনি বলেন, ‘আমাদের শিডিউলে এখন পর্যন্ত ২৫ তারিখেই নির্বাচন রয়েছে। তবে গত ২০ তারিখে একটা বিষয়কে নিয়ে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে গতকাল একটা জরুরি সভা করেছিলাম। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা দেখছি ক্যাম্পাসে শাটডাউন চলছে, আমাদের কাছে কিছুক্ষণ আগে চারটি প্যানেলের ছাত্ররা এসেছিল। অস্থিতিশীল পরিবেশে ক্যাম্পাসে সে রকম ভোটার নেই বলে তারা লিখিতভাবে জানিয়েছে। এরকম পরিবেশে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে বলে তারা তাদের স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের নির্বাচন কমিশনের আজকে বিকাল ৪টায় মিটিং আছে। সার্বিক অবস্থা আমরা আমাদের মিটিংয়ে উপস্থাপন করবো। কমিশন চায় রাকসু নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক। এটা হতে হবে উৎসবমুখর নির্বাচন। এসব বিষয় নিয়ে মিটিংয়ে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নেবো।’
এদিকে, দুর্গাপূজার পরে রাকসু নির্বাচন চেয়েছে শাখা ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’। এ বিষয়ে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরে গণমাধ্যমে প্যানেলটির সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী শেখ নুর উদ্দিন আবির বলেন, ‘আমরা দেখেছি গত ৪৮ ঘণ্টা আগে রাকসু নির্বাচন নিয়ে যে উৎসবমুখর পরিবেশ, ভোটার এবং প্রার্থীদের যে আনাগোনা ছিল তা এখন নেই। ভোটাররা অনেকেই বাসায় চলে গেছেন। আমরা চাই, সর্বোচ্চ ভোটারের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন। আমি নির্বাচন কমিশনকে বলবো, আপনারা শিক্ষার্থীদের পালস বোঝার চেষ্টা করেন। আমরা চাই নির্বাচনটা দুর্গাপূজার পরেই হোক। এটা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের চাওয়া।’
অন্যদিকে, এদিন দুপুর ১২টায় এক সংবাদ সম্মেলনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে দিয়ে ২৫ তারিখেই নির্বাচন চেয়েছেন গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ, সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ, সচেতন শিক্ষার্থী সমাজ এবং রাকসু ফর র্যাডিকেল চেঞ্জসহ অর্ধশত স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী।
উল্লেখ্য, রাকসু নির্বাচনে মোট ২৮ হাজার ৯০৫ জন ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে রাকসু, সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ৯০৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি মিলিয়ে একজন ভোটারকে ৪৩টি ভোট প্রদান করতে হবে।
তফসিল অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ভোট প্রদানের পর গণনা শেষে সেদিনই ফল প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে।