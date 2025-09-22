X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
পাবনায় নদীর ঘাট দখল, ব্যাপক গোলাগুলি, বিএনপি কার্যালয়ে আগুন

পাবনা প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩২আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৮
ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া বিএনপি কার্যালয়

পাবনার বেড়া উপজেলার পৌর এলাকার বৃশালিখা নদীর ঘাট দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও ব্যাপক গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী এ সহিংসতায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে স্থানীয় বিএনপির কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আহত হয়েছেন একাধিক ব্যক্তি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হুরা সাগর নদীর বৃশালিখা ঘাট দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে গত ৫ আগস্টের পর বিএনপির একাংশ তাদের সঙ্গে মিলে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে। পরে বিএনপি নেতা হাসান আলীর অনুসারীরা ঘাট দখলের চেষ্টা চালালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ নিয়ে সোমবার দুপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয় এবং একপর্যায়ে গোলাগুলিতে রূপ নেয়।

এ প্রসঙ্গে বেড়া পৌর বিএনপির সভাপতি ফজলুর রহমান ফকি বলেন, চাঁদাবাজি গ্রুপের সঙ্গে নামধারী বিএনপির মধ্যে এ ঘটনা ঘটেছে। এখন চাঁদাবাজি কারা করতেছে? এ বিষয়ে কোনও খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। তাই এ বিষয়ে আর কিছু বলতে পারছি না।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বেঁড়া মডেল থানার ওসি এ কে এম হাবিবুল ইসলাম বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এখানে ব্যাপক গোলাগুলি হয়েছে। সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন আছে। পরে বিস্তারিত জানানো যাবে।

/এফআর/
বিষয়:
সংঘর্ষঅপরাধবেড়া
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
