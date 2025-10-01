X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা, আটক ১

পাবনা প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৫আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৫
পাবনা সদর থানা

পাবনা পৌরসভার সাধুপাড়া ব্রিজ এলাকায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জের ধরে মো. আকাশ (২৫) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন নাইম হোসেন নামের আরেকজন। এরই মধ্যে ঘটনায় জড়িত অভিযোগে সুভেল নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। 

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে সাধুপাড়া ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আকাশ সদর উপজেলার পলিথিন মোড় এলাকার সোহেলের ছেলে ও পেশায় চায়ের দোকানি ছিলেন। আহত নাইম একই এলাকার মৃত লালু মণ্ডলের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাধুপাড়ার এক গৃহবধূর সঙ্গে স্থানীয় যুবক মিল্লাতের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি জেনে যায় আকাশ ও নাইম। এ নিয়ে মঙ্গলবার রাতে মিল্লাত ও তার সহযোগী সুভেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় আকাশ এবং নাইমের। একপর্যায়ে মিল্লাত ছুরি নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালান। এতে আকাশ ও নাইম গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আকাশকে মৃত ঘোষণা করেন। নাইম চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।

পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম বলেন, ‘বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জের ধরে ঘটনাটি ঘটেছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত একজনকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে, অন্যজনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। মামলাও প্রক্রিয়াধীন আছে।’

/এএম/
বিষয়:
হত্যাছুরিকাঘাতআটক
সম্পর্কিত
নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত যুবককে গুলি করে ‘হত্যা’
খাগড়াছড়িতে মাদকসহ দুই তরুণ আটক
পাওনা টাকা আনতে বাসা থেকে বের হয় রিফাত, দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ
চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media