দুটি চোরাই মোটরসাইকেলসহ কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি গ্রেফতার

রাজশাহী প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৩৮আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৩৮
দুটি চোরাই মোটরসাইকেলসহ কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ও আরেকজন গ্রেফতার

রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় দুটি চোরাই মোটরসাইকেলসহ রোহান ইসলাম (২৩) নামে এক ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজশাহীর টি-বাঁধ এলাকা থেকে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের সহযোগিতায় তাকে গ্রেফতার করে বাঘা থানা পুলিশ।

গ্রেফতার রোহান ইসলাম চারঘাট উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামের ইজাজুল ইসলামের ছেলে এবং চারঘাট আলহাজ এম এ হাদী ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি। তার পদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাঘা উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শাহিনুর রহমান শাহিন।

পুলিশ জানায়, ৩ অক্টোবর রাত ৮টার দিকে বাঘা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের সামনে থেকে শাকিল হোসেনের আর-ওয়ান ফাইভ মোটরসাইকেল চুরি হয়। বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করে না পেয়ে তার বাবা মোস্তাক সরকার থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। পরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় রাজশাহীর পদ্মা নদীর টি-বাঁধ এলাকা থেকে মোটরসাইকেলসহ রোহানকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে আরেকটি মোটরসাইকেল চুরির কথা স্বীকার করেন রোহান। তার দেওয়া তথ্যে চারঘাট উপজেলার বাবুপাড়া এলাকা থেকে ওই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। এ সময় সোহাগ আলী নামে আরেকজনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর চারঘাটের বাবুপাড়া থেকে সোহেল রানার ওই মোটরসাইকেল চুরি হয়েছিল।

বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ.ফ.ম. আছাদুজ্জামান বলেন, ‌‘উদ্ধার হওয়া দুটি মোটরসাইকেল মালিককে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। রোহান ও সোহাগকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

/এএম/
বিষয়:
গ্রেফতারচুরিমামলাছাত্রদল
