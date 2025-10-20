X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গ্রাহকদের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার গ্রেফতার

পাবনা প্রতিনিধি 
২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:১৬আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:১৬
বিস্তারিত কমেন্টে

পাবনার সাঁথিয়ায় গ্রাহকদের হিসাব থেকে প্রায় ৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জনতা ব্যাংক পিএলসির বনগ্রাম শাখার ব্যবস্থাপক ও মুখ্য কর্মকর্তা হেমায়েত করিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেফতার করা হলেও রবিবার (১৯ অক্টোবর) বিষয়টি জানাজানি হয়।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, টাকা আত্মসাতের বিষয়টি জানার পর হেমায়েত করিমকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় শাখার নতুন ব্যবস্থাপক মো. ফরিদুজ্জামান বাদী হয়ে গত বৃহস্পতিবার আতাইকুলা থানায় মামলা করেন। পরে পুলিশ সেই মামলায় হেমায়েত করিমকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।

ওই শাখার নতুন ব্যবস্থাপক মো. ফরিদুজ্জামান বলেন, অভিযুক্ত ওই কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গ্রাহকদের সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে হেমায়েত করিম কৌশলে গ্রাহকদের আমানত ব্যাংকে জমা না করে আত্মসাৎ করতেন। বিষয়টি প্রথম ধরা পড়ে গত বুধবার। ওই দিন সাগরদাড়ি গ্রামের ব্যবসায়ী আবদুস সালাম ব্যাপারী টাকা তুলতে গিয়ে দেখেন, তার হিসাবে থাকা ৪১ লাখ টাকা নেই। বিষয়টি জানাজানি হলে অন্য গ্রাহকরাও হিসাব পরীক্ষা করে একই অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। বিষয়টি ব্যাংকের পাবনার জেলা কার্যালয়কে জানানো হলে কর্মকর্তারা এসে ঘটনার সত্যতা পান। এ নিয়ে রাতভর যাচাই-বাছাই শেষে বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত হেমায়েত করিমকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। আর নতুন ব্যবস্থাপক হিসেবে মো. ফরিদুজ্জামানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মো. ফরিদুজ্জামান বলেন, ‘গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বিভাগীয় তদন্ত চলছে। অভিযোগ তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

টাকা খোয়ানো ব্যবসায়ী আবদুস সালাম ব্যাপারী জানান, গরুর ব্যবসার জন্য তার সব টাকা জনতা ব্যাংকের বনগ্রাম শাখায় রেখেছিলেন। গত বুধবার দুপুরে ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে দেখেন, তার হিসাব থেকে ৪১ লাখ টাকা উধাও হয়ে গেছে।

ভুক্তভোগী আরেক ব্যবসায়ী তনয় সাহা জানান, তার সিসি লোনের হিসাবে প্রায় ৪৯ লাখ টাকা নেই। এমনকি টাকা উত্তোলনের আগে তার মোবাইলে ব্যাংকের লেনদেনের মেসেজ আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

জনতা ব্যাংকের পাবনা শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার মঞ্জুরুল হক জানান, বিষয়টি বিভাগীয় ও ঢাকার প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারা তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে আসল ঘটনা জানা যাবে। অভিযুক্ত ব্যবস্থাপক বর্তমানে কারাগারে আছেন।

আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ আলমগীর হোসেন বলেন, ৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের ভিত্তিতে হেমায়েত করিমকে গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবারই আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

 

/এএম/এমকেএইচ/
বিষয়:
পুলিশকারাগার
সম্পর্কিত
জবি শিক্ষার্থী হত্যাছাত্রী পুলিশ হেফাজতে, সন্দেহভাজন দুজন শনাক্ত
মিরপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ফ্ল্যাটে ১০০ ভরি স্বর্ণ ও ৩২ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ, ২৫ হাজতি শনাক্ত
সর্বশেষ খবর
ছাত্রী পুলিশ হেফাজতে, সন্দেহভাজন দুজন শনাক্ত
জবি শিক্ষার্থী হত্যাছাত্রী পুলিশ হেফাজতে, সন্দেহভাজন দুজন শনাক্ত
চট্টগ্রামে মধ্যরাতে বহুতল ভবনে আগুন
চট্টগ্রামে মধ্যরাতে বহুতল ভবনে আগুন
জবি ছাত্রদল নেতা খুন, ঢাবিতে বিক্ষোভ
জবি ছাত্রদল নেতা খুন, ঢাবিতে বিক্ষোভ
সহপাঠী হত্যার প্রতিবাদে বংশাল থানা ঘেরাও জবি শিক্ষার্থীদের
সহপাঠী হত্যার প্রতিবাদে বংশাল থানা ঘেরাও জবি শিক্ষার্থীদের
সর্বাধিক পঠিত
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media