ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে দুই হাজার মানুষের সংঘর্ষ, গ্রেফতার ৭

সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার দুই গ্রামের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে হোসেনপুর ও লালসাবাড়ি গ্রামের দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষে পুরো এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগের দিন একটি ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের মানুষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরই জেরে মঙ্গলবার রাতে পুনরায় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংঘর্ষটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে, এতে প্রায় দুই হাজারের মতো লোকজন অংশ নেয়।
সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ, লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এতে বেশকিছু মানুষ আহত হয়েছেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। রাত আনুমানিক ১১টার দিকে যৌথ বাহিনীর টহল অভিযানে সংঘর্ষের মূল প্ররোচণাকারী সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের সিরাজগঞ্জ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের নাম জানা যায়নি।
সেনাবাহিনীর ১১ পদাতিক ডিভিশন জানায়, সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করা হচ্ছে। এর মধ্যে সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।