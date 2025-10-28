X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
কোনও দল এককভাবে সরকার গঠন করলে বেশিদিন টিকবে না: সারজিস আলম

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৮আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৮
রাজশাহীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘আগামীর সংসদে কোনও রাজনৈতিক দল এককভাবে সরকার গঠন করলে সেই সংসদ বেশিদিন টিকবে না।’

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে রাজশাহী পর্যটন মোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, ‘আওয়ামী লীগ প্রশ্নে কিংবা ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রশ্নে জামায়াত বা বিএনপি— কেউই এককভাবে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। এই জায়গায় এনসিপি ও তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতি-চাঁদাবাজিসহ সব অপকর্মের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের যে জন আকাঙ্ক্ষা, সেই লড়াইয়ে বিএনপি বা জামায়াত এককভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।’

বিগত সময়ে বিএনপি ও জামায়াতের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ টেনে সারজিস বলেন, ‘বিএনপি কখনও এককভাবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। আবার জামায়াতও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই জায়গায় সংসদে স্থিতিশীলতা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এনসিপি ও তরুণ প্রজন্মের বৃহৎ প্রতিনিধিত্ব জরুরি।’

আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী দুটি দলের একটি হতে চায় এনসিপি— তিনি বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ, জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও জুলাই সনদের বাস্তবায়নের জন্য এনসিপিকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে হবে। আমরা চাই, আগামী নির্বাচনে এনসিপি শক্তিশালী দুটি রাজনৈতিক দলের একটি হিসেবে অংশগ্রহণ করুক।’

তিনি আরও বলেন, ‘অভ্যুত্থানবিরোধী শক্তি আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগীরা অতীতে যেভাবে কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা যারা ঐক্যবদ্ধ ছিলাম, সংসদে আমাদের শক্তিশালী উপস্থিতি দরকার। তাই আমরা এখন সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্ত করতে কাজ করছি। সেই লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলা, মহানগর ও ইউনিট পর্যায়ে শক্তিশালী কমিটি গঠনের কাজ চলছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব নাহিদা সারোয়ার নিভা, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আব্দুল হান্নান মাসউদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আসিফ নেহাল, রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন ও রাজশাহী মহানগর সমন্বয়ক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোবাশ্বের আলীসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

সারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
