শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
নারীসহ আটক বিএনপি নেতা, কাজি ডেকে বিয়ে

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৮আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৪:৩৮
আফসার আলী

গাইবান্ধা সদর উপজেলার বাদিয়াখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আফসার আলী (৪০) এক বিধবা নারীসহ এলাকাবাসীর হাতে আটক হয়েছেন। পরে স্থানীয়দের উদ্যোগে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোরে বিয়ের আয়োজন করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার পুরাতন বাদিয়াখালী রিফাইতপুর গ্রামে আফসার আলীকে ওই নারীসহ আটক করা হয়।

আটক আফসার আলী রিফাইতপুর চরবাড়া গ্রামের মৃত মোসলেম উদ্দিনের ছেলে। তার এক স্ত্রী ও দুই মেয়েসন্তান রয়েছে। তিনি বাদিয়াখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তার দলীয় পরিচয় নিশ্চিত করে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সৌরভ তৌহিদ বলেন, ‘উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। তাই স্থানীয়রা তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেছে।’

এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, আফসার আলী দীর্ঘদিন ধরে একই গ্রামের মৃত সাদেকুল ইসলামের স্ত্রী পিয়ারী বেগমের (৩৮) বাড়িতে যাতায়াত করতেন। স্বামী হারানোর পর দুই সন্তান নিয়ে ওই বাড়িতেই ছিলেন পিয়ারী বেগম। প্রায় দুই বছর ধরে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে স্থানীয়দের সন্দেহ ছিল।

বৃহস্পতিবার রাতে আফসার আলী গোপনে ওই নারীর বাড়িতে গেলে গ্রামবাসী ঘেরাও করে তাদের আটক করেন। পরে পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপি নেতাদের খবর দেওয়া হয়। রাতভর আলোচনার পর গ্রামবাসী তাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভোরে কাজি ডেকে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

এলাকার বাসিন্দা আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘আফসার আলী ওই বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। তাদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি এলে আমরা তাদের আটক করি এবং পরে বিয়ে দিই।’

পিয়ারী বেগম বলেন, ‘স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকেই আফসার আলীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘদিন স্বামী-স্ত্রীর মতো সম্পর্ক থাকার কারণে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।’

তবে আফসার আলীর দাবি, ‘আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে এনে ফাঁসানো হয়েছে। তবে গ্রামের মানুষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাই মেনে নেবো।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুর ইসলাম তালুকদার বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। স্থানীয়রা সামাজিক সমাধানের অংশ হিসেবে তাদের বিয়ে দিয়েছেন।’

