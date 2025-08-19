X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ শিক্ষককে শোকজ

ইবি প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ০২:২৫আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০২:৪৯
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার অভিযোগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ১৯ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এই মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তাদের বিরুদ্ধে গত জুলাই আন্দোলনে শেখ হাসিনার পক্ষ নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের হুমকি-ধমকি ও হয়রানির অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটি। আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তাদেরকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। সোমবার দুপুরে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে বিরোধীতাকারীদের চিহ্নিত করতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে ১৯ জন শিক্ষককের নাম উঠে এসেছে। আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের কারণ দর্শাতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তালিকায় উল্লেখিত শিক্ষার্থীদেরও শোকজ করা হবে। তবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিষয়ে এখনও নির্দেশনা পাইনি।

কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন ইলেট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রবিউল হোসেন ও অধ্যাপক ড. বাকী বিল্লাহ বিকুল, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মিয়া রাসিদুজ্জামান, অধ্যাপক ড. আক্তারুল ইসলাম জিল্লু ও সহযোগী অধ্যাপক ড. আফরোজা বানু, ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল আরফিন, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী আখতার হোসেন ও অধ্যাপক ড. শেলীনা নাসরীন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. দেবাশীষ শর্মা, আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক ড. তপন কুমার জোদ্দার ও অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র বর্মণ, আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. রেবা মন্ডল ও অধ্যাপক ড. শাহজাহান মন্ডল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জয়শ্রী সেন, আল-ফিকহ অ্যান্ড ল’ বিভাগের অধ্যাপক ড. আমজাদ হোসেন, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শহিদুল ইসলাম, মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাজেদুল ইসলাম এবং ল’ অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মেহেদী হাসান।
 
শোকজ নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, গত জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ইবির ছাত্র শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হুমকি-ধমকি, ভীতি প্রদর্শন, মারমুখী আচরণ, গালাগালি, মিছিলে উসকানিমূলক স্লোগান প্রদান এবং পুলিশের গ্রেফতার ও হয়রানির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে এসব কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিহ্নিত করতে গত ১৬ মার্চ ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি করে প্রশাসন। কমিটিকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে উপাচার্যের কাছে প্রতিবেদন দিতে বলা হলেও পরবর্তীতে সময় বৃদ্ধি করে গত ১৩ আগস্ট প্রতিবেদন জমা দেয় তদন্ত কমিটি। যেখানে ১৯ জন শিক্ষক, ১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৩১ জন শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ রয়েছে বলে জানা গেছে।

/এমএস/এএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ শিক্ষককে শোকজ
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ শিক্ষককে শোকজ
অনলাইন জিডি সেবা বন্ধ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বলছে ‘কারিগরি ত্রুটি’
অনলাইন জিডি সেবা বন্ধ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বলছে ‘কারিগরি ত্রুটি’
অভিনয়
ধারাবাহিক উপন্যাস।। পর্ব—৫অভিনয়
চালের দাম কেন বাড়ছে, জানেন না কেউ
চালের দাম কেন বাড়ছে, জানেন না কেউ
সর্বাধিক পঠিত
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
ব্যাংক লুটের টাকায় ঋণ পরিশোধ করেন ইউনুস: পুলিশ
ব্যাংক লুটের টাকায় ঋণ পরিশোধ করেন ইউনুস: পুলিশ
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
ডাকসু নির্বাচনউমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media