মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
নদীভাঙন রোধে জিও ব্যাগে ফেলে এনসিপির ‘প্রতীকী প্রতিবাদ’

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৮:২৪আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৮:২৪
জিও ব্যাগ ফেলে প্রতিবাদ

কুড়িগ্রামে নদীভাঙন রোধে নিজেদের উদ্যোগে বালুভর্তি জিও ব্যাগ ও টিউব ফেলে ‘প্রতীকী প্রতিবাদ’ কর্মসূচি পালন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাকর্মীরা। সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকালে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার হলোখানা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ছাটকালুয়া এলাকায় ধরলা নদীর ভাঙনকবলিত স্থানে জিও ব্যাগ ফেলে এই কর্মসূচি পালন করে এনসিপি।

এনসিপির ব্যতিক্রমী এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ। এ ছাড়াও কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন।

এনসিপি নেতা ড. আতিক মুজাহিদ বলেন, ‘আমাদের নদী ভাঙে, বাসিন্দাদের বসতভিটা আর ঘর ভাঙে। আর একশ্রেণির মানুষ ব্যবসায়িক চিন্তা করে। তারা মনে করে যত বেশি ভাঙবে, তত বেশি তাদের ব্যবসা ভালো হবে। তাই আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়েছি প্রতীকী প্রতিবাদের মাধ্যমে আমাদের নিজ অর্থায়নে গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে জিও ব্যাগ ও টিউব ফেলে নদীভাঙন রোধে কাজ করবো। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য এলাকাতেও করা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা জানি অল্প জিও ব্যাগ দিয়ে বিশাল এলাকার নদীভাঙন রোধ করতে পারবো না। তবে সরকারের যে সিস্টেমের কারণে আজ ভাঙনের শিকার মানুষগুলো দুর্ভোগের শিকার এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা চাই খুব দ্রুত ভাঙন রোধে সরকারিভাবে যেন স্থায়ী প্রতিরোধব্যবস্থা নেওয়া হয়।‘

সামর্থ্যবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা কুড়িগ্রামের মানুষ ত্রাণ চাই না, আমরা টেকসই ও স্থায়ী বাঁধ চাই। আমরা বার্তা দিতে চাই, আপনারা যারা বিত্তবান আছেন তারাও নদীভাঙন রোধে কাজ করতে পারেন। ৫ কোটি টাকার ত্রাণ চাই না, আপনারা যদি ৫ কোটি টাকার জিও ব্যাগ ফেলেন অসংখ্য মানুষের বসতভিটা রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ অঞ্চলের মানুষ বাস্তুহারা হবে না, তাদেরকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে এলাকা ছেড়ে যেতে হবে না।

প্রতিবাদনদী ভাঙনজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
