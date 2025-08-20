উদ্বোধন হচ্ছে ‘মওলানা ভাসানী সেতু’

গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামের তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত বহুল প্রত্যাশিত ‘মওলানা ভাসানী সেতু’ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর ১২টায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হচ্ছে। উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে এলজিইডি ও গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন।
সেতুর উদ্বোধন করবেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। উদ্বোধনের পর তিনি সেতু স্থলে মতবিনিময় সভাতেও অংশ নেবেন। উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে যান চলাচলের জন্য সেতুটি খুলে দেওয়া হবে।
সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৪৯০ মিটার এবং প্রস্থ ৯.৬০ মিটার, লেন সংখ্যা ২, মোট স্প্যান সংখ্যা ৩১টি। এটি গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার হরিপুর ঘাট থেকে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী পর্যন্ত বিস্তৃত।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দুই জেলার মানুষ আজকের উদ্বোধনের জন্য উচ্ছ্বাসে ভাসছেন। এই সেতুর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, ফলে শিল্প ও কৃষিজাত পণ্য পরিবহণ দ্রুত ও সহজ হবে। এ ছাড়া ছোট ও মাঝারি কলকারখানা স্থাপনের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে।
চীনা স্টেট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন এলজিইডির তত্ত্বাবধানে সেতুটি নির্মাণ করেছে। এটি বর্তমানে এলজিইডির আওতায় নির্মিত দেশের বৃহত্তম সেতু।
সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (SFD) এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (OFID) অর্থায়নে নির্মিত সেতুটি ৯২৫ কোটি টাকায় তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৮৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং সাড়ে তিন কিলোমিটার নদী শাসনসহ প্রায় ১৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।