রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
ভারত থেকে আসা ব্লিচিং পাউডারে আগুন

হিলি প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৩আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৩
ব্লিচিং পাউডার থেকে ট্রাকে আগুন

দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে ট্রাকে আমদানি করা ভারতীয় ব্লিচিং পাউডার লোড দেওয়ার সময় হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিসের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডে আট লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীর।

রবিবার (২৪ আগস্ট) বিকালে বন্দরের ওয়্যারহাউজের ৩ নম্বর শেডে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পণ্য লোড দেওয়ার সময় ট্রাকে আগুন ধরে গেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের মাঝে। পরে স্থানীয় শ্রমিক ও ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় বন্দর।

বন্দর কর্তৃপক্ষ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রবিবার বিকাল ৪টার দিকে বাংলা ট্রাকে
ব্লিচিং পাউডার লোড দেওয়ার সময় হঠাৎ ট্রাকটিতে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে বন্দরে থাকা অন্য ট্রাকের চালক ও শ্রমিকরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের গতি বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। পরে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি বন্দর ও ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ।

আমদানিকারকের প্রতিনিধি ওবায়দুর রহমান হেলেন বলেন, আমাদের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ভারত থেকে ৬০ টন ব্লিচিং পাউডার আমদানি করেন যা বন্দরের ৩নং ওয়্যারহাউজে রাখা হয়েছিল। রবিবার সকাল থেকে সেসব ব্লিচিং পাউডার বাংলা ট্রাকে লোড দিয়ে আনদানিকারকের কাছে পাঠানো হচ্ছিল। তিনটি ট্রাকে ৪৫ টন ব্লিচিং পাউডার লোড দিয়ে পাঠানো হয়। চার নম্বর ট্রাকে বাকি ১৫ টন ব্লিচিং পাউডার লোড দেওয়া হচ্ছিল। এর মাঝেই হঠাৎ আগুন লেগে যায়। কী কারণে আগুন লাগলো তা বলতে পারছি না। ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা বন্দর কর্তৃপক্ষ তা বলতে পারবে। আগুনে প্রায় ৭ থেকে ৮ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

হিলি স্থলবন্দর পরিচালনাকারী পানামা হিলি পোর্ট লিংক লিমিটেডের পরিদর্শক সেলিম রেজা জিন্নাহ বলেন, কীভাবে আগুন লেগেছে তদন্তের পর তা জানা যাবে। আগুন লাগার আধা ঘণ্টার মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

হিলি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ইনচার্জ আবুল কাশেম বলেন, বিকালে আমরা খবর পাই, হিলি স্থলবন্দরে পণ্যবাহী ট্রাকে আগুন লেগেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে দ্রুত আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্লিচিং পাউডার বোঝাই ট্রাকে আগুন দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পানি মেরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি- এখন কোনও সমস্যা নেই। তবে কী কারণে আগুন লাগলো বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা সম্ভব হয়নি। তদন্ত সাপেক্ষে পরে সেটি বলা যাবে।

বিষয়:
আমদানি রফতানিহিলিআমদানি
