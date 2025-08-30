X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
ডিবি পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় ২ জন নিহত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৯আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৯
পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতাল

পঞ্চগড়ে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) গাড়ির ধাক্কায় ইজিবাইকের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন শিশু। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিন জন।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যার পর পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা মহাসড়কের মৈত্রী চা কারখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন— সদর উপজেলার জগদল গোয়ালপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে ইয়াসিন আলী (৭) ও জগদল বালিয়াডাঙ্গী এলাকার আহমদ আলী (৫৫)। আহতরা হলেন— চৈতন্যপাড়া এলাকার ইজিবাইক চালক শরিফুল ইসলাম (৪৫), নিহত ইয়াসিনের বড় ভাই সাদেকুল ইসলাম (৩০) ও কাজীরহাট এলাকার প্রিয়া আক্তার (১৭)।

স্থানীয়রা জানান, নিহত ও আহতরা ইজিবাইকে করে পঞ্চগড় জেলা শহর থেকে জগদল বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে হেলিপ্যাড এলাকার মৈত্রী চা কারখানার সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ডিবি পুলিশের একটি মাইক্রোবাস একই দিক থেকে আসা একটি ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে ইজিবাইককে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকে থাকা পাঁচ জন গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইয়াসিন ও আহমদ আলীকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত ইজিবাইক চালক শরিফুলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত সাদেকুল ও প্রিয়াকে সদর হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা মাইক্রোবাস ও ট্রাক আটক করে প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে পঞ্চগড় সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ হিল জামান বলেন, খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। এতে দুই জন নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ ঘটনায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহত
