০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৩আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৩
ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি মাহমুদ হাসানের সার ও কীটনাশকের দোকানে ভাঙচুর করেছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা

প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের কামারদহ ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি মাহমুদ হাসানের সার ও কীটনাশকের দোকানে ভাঙচুর করেছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা। এ সময় উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ইউনিয়নের চাপড়িগঞ্জ বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি উপজেলার বান্না গ্রামে এক প্রেমিক যুগলকে আটক করে সালিশ ডেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হাসানুর ইসলাম রিপন। ওই টাকা নিয়ে ছাত্রদল নেতা মাহমুদ হাসানের সঙ্গে রিপনের বিরোধ শুরু হয়। এর জের ধরে রিপন তার লোকজন নিয়ে মাহমুদের দোকানে হামলা চালান। এ সময় দোকানে থাকা লোকজন বাধা দিলে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

মাহমুদ হাসান বলেন, ‘রিপন আওয়ামী লীগের লোকজন নিয়ে আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালান। এতে আমার পক্ষের তানভীরসহ ১০ জন আহত হন। দোকান ভাঙচুর ও মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি নগদ টাকা লুট করা হয়েছে। হামলায় আহতদের উদ্ধার করে রাতেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।’

হামলার কারণ জানতে চাইলে মাহমুদ হাসান বলেন, ‘রিপন দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলসহ বিভিন্ন নেতাদের নাম ভাঙিয়ে সালিশ মীমাংসার অজুহাতে মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। সম্প্রতি এক প্রেমিক যুগলকে আটক করে রিপন প্রথমে ছেলের পকেটে থাকা ১৮ হাজার টাকা এবং পরে আরও ৫০ হাজার টাকা নেন। আমাদের নাম ভাঙিয়ে এসবের প্রতিবাদ করায় পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে হাসানুর ইসলাম রিপন বলেন, ‘শালিশে যে ৫০ হাজার টাকা পেয়েছিলাম, তা দলের ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। এরপরও মাহমুদ বিষয়টি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করেন। সোমবার তার দোকানে গেলে আমার লোকজনের ওপর হামলা চালান। এতে আমার পক্ষের চার জন আহত হন।’

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। এ ঘটনায় রাতে মাহমুদ হাসান থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগটি তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এদিকে, মাহমুদ হাসানের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও মারপিটের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে উপজেলা ছাত্রদল। সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় গোবিন্দগঞ্জ প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সৈয়দ আল আমিন রনি, সদস্যসচিব মনির হোসেন সরকার ও ভুক্তভোগী ছাত্রদল নেতা মাহমুদ হাসান। সংবাদ সম্মেলন থেকে হামলায় জড়িত হাসানুর ইসলাম রিপনসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি জানানো হয়। অপরদিকে, রাতেই হাসানুর ইসলাম রিপনও সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

