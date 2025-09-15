X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
ইলিশের দামটা আমরা কমাতে পারিনি: উপদেষ্টা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৭আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৭
কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, ‘গত মৌসুমের তুলনায় জুলাই মাসে ৩৭ ভাগ কম ইলিশ ধরা পড়েছে। আর আগস্টে ৪৭ ভাগ ইলিশ কম ধরা পড়েছে। যার কারণে বাজারে ইলিশের দাম বেশি। আমরা দামটা কমাতে পারিনি।’

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে রবিবার সন্ধ্যায় সরকারি সফরে কুড়িগ্রাম আসেন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

দেশের মানুষের জন্য সুলভ মূল্যে ইলিশ প্রাপ্তির সুযোগ না থাকা প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি খুবই দুঃখিত, বাংলাদেশের মানুষের জন্য এখনও প্রাপ্যতা বাড়াতে পারিনি। এটার জন্য আমার মনে অনেক দুঃখ আছে। ইতিমধ্যে আমরা সরকারিভাবে মাছ বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছি। ফিশারিজ ডেভলপমেন্ট করপোরেশনের (বিএফডিসি) মাধ্যমে কিছু এলাকায় সাশ্রয়ী মূল্যে মাছ বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গের কিছু মাছ সীমিত আকারে বিএফডিসির মাধ্যমে পাঠানোর উদ্যোগ নেবো।’

ইলিশ রক্ষায় মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টার কথা জানিয়ে এ উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা খুব সফলভাবে মা ইলিশ রক্ষা করতে পারছিলাম। প্রজননের হার ছিল প্রায় ৫২ শতাংশ। তার মানে ইলিশ বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমি মনে করি, জাটকা সংরক্ষণটা জরুরি। এবার যে জাটকা রক্ষা হয়েছে, এর সুফল আমরা আগামী বছর পাবো।’

উদ্যোগ নিলেও এ বছর ইলিশের প্রাপ্যতা কম, কিন্তু দাম বেশি হওয়ার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এবার সময়মতো বৃষ্টি হয়নি। ডুবোচর ও পলি পড়ে নদীর নাব্যতা কমে গেছে। ইলিশ যখন সমুদ্র থেকে পদ্মা ও মেঘনায় আসবে সেই সময়ে আমরা তেমন ইলিশ পাইনি। ফলে ইলিশের বাজারে যে প্রাপ্যতা, সেটা আমরা আশানুরূপ পাইনি। সে কারণে আমরা দামটাকে কমাতে পারিনি।’

ভারতে ইলিশ রফতানিতে চাপ আছে কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, ‘ভারতে মাছ পাঠানোর ব্যাপারটা দুর্গা পূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। প্রায় ছয় বছর ধরে ভারতে মাছ রফতানি হয়ে আসছে। সেখান থেকে যখন অনুরোধ আসে তখন সৌজন্যবোধের কারণে দেওয়া হয়েছে। চাপটা সে অর্থে নয়। যখন অনুরোধ আসে এবং দুর্গা পূজার মতো উৎসবের কথা বলা হয়, তখন সেখানে না বলাটা একটু অসুবিধা হয়। অন্য ধর্ম এবং আমাদের সম্প্রীতির যে ব্যাপারটা আমরা দেখাতে চাই সেজন্যই এটা করা হয়েছে।’

সভায় জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ও পুলিশ সুপার মাহফুজুর রহমানসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা, জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ও জেলা মৎস্য অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:
ইলিশ মাছফরিদা আখতার
উপজেলার সরকারি কার্যালয়ের ভেতরে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি
শিগগিরই ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করবে বাংলাদেশ ব্যাংক
হয়ে যাক লুচি আর আলুর দম
নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হলেন হাসানুজ্জামান
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
