রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
রংপুরে সাংবাদিক বাদলের ওপর হামলা, ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

রংপুর প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৭
রংপুর সিটি করপোরেশনের সামনে সাংবাদিকদের বিক্ষোভ

রংপুর সিটি করপোরেশনে নিষিদ্ধ অটোরিকশার লাইসেন্স দেওয়ার নামে পাঁচ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পাঁয়তারা সংক্রান্ত সংবাদকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক লিয়াকত আলী বাদলকে নগরীর মারধরের প্রতিবাদে গণমাধ্যম কর্মীরা বিক্ষোভ করেছেন।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকালে রংপুর সিটি করপোরেশনের সামনে সমাবেশ করে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মব সৃষ্টির ইন্ধনদাতা রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে ফাতেমাকে অপসারণ ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। অন্যথায় সোমবার রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে সাংবাদিকদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন- রংপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সালেকুজ্জামান সালেক, সাধারণ সম্পাদক মাযহারুল মান্নান, ভুক্তভোগী লিয়াকত আলী বাদল, ভিডিও জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মুকুল, রংপুর সিটি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর মানিক, রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি শাহ বায়েজীদ আহামেদ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মাহবুব রহমান, প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার জহির রায়হান জুয়েলসহ অন্যরা।

বক্তারা অভিযোগ করেন, রংপুরের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক লিয়াকত আলী বাদলের করা রিপোর্ট ‘রংপুরে জুলাই যোদ্ধাদের নামে অটোরিকশার লাইসেন্স, পাঁচ কোটি টাকা বাণিজ্যের পাঁয়তারা’ শিরোনামে গত ১৭ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশ হয়। এর আগে জুলাই যোদ্ধা আর জুলাই রাজবন্দিদের নামে  ভুয়া তালিকা করে গোপনে ৫০০ নিষিদ্ধ অটোরিকশার লাইসেন্স দিয়ে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

তারা বলেন, দৈনিক সংবাদের প্রথম পাতায় খবর প্রকাশিত হলে পুরো ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে ফাতেমা এর বিরুদ্ধে মাঠে নামেন। সেখান থেকে সাংবাদিক বাদলকে ‘মব’র মাধ্যমে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা করা হয়। এর সঙ্গে জুলাই রাজবন্দির স্ব-ঘোষিত আহ্বায়ক সেজে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেবার পরিকল্পনা বাতিল হবার আশঙ্কায় রবিবার বেলা সাড়ে ১১টায় কয়েকজন মিলে রংপুর নগরীর কাছারী বাজার এলাকায় পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে থেকে সাংবাদিক বাদলকে মব তৈরি করে তুলে নিয়ে মারধর করা হয়। এক পর্যায়ে তাকে অটোরিকশায় তুলে এক কিলোমিটার দূরে রংপুর সিটি করপোরেশন কার্যালয়ে নিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে কুলসুমের নিজস্ব কার্যালয়ে খবরটি প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয়।

তাদের এসব কথায় রাজি না হলে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও অন্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পুরো ঘটনার নেতৃত্ব দেন এনায়েত আলী রকি ও লিটন পারভেজসহ অন্যরা।

এ সময় শতাধিক গণমাধ্যম কর্মী সিটি করপোরেশন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

বক্তারা ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, আসামিদের গ্রেফতার করা না হলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি দেওয়া হবে।

এদিকে এ ঘটনার পর সিটি করপোরেশনের কর্মচারীরা এক জোট হয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। এতে পাঁচ সাংবাদিক আহত হন।

অপরদিকে এই ঘটনা নিয়ে রবিবার বিকালে রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রেসক্লাবের প্রশাসক রমিজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। ফলে কোনও সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হয়।

সাংবাদিকমারধরঅপরাধ
কাশবনের ভেতর অর্ধগলিত লাশ: স্বামীসহ ২ জনের দায় স্বীকার
দুই রাষ্ট্র সমাধানকে পুনরুজ্জীবিত করতে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি: স্টারমার
ঢাকায় সাতক্ষীরাবাসীর নাগরিক সমাবেশ
‘নতুন দৃষ্টিভঙ্গি’ নিয়ে মহাপরিচালকের পাশাপাশি শিল্পকলায় চার পরিচালক নিয়োগ
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
